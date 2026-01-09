Was nun, Vasilije Markovic?

Hervorragende Leistungen bei er U17-WM in Katar, großes Lob von Trainer-Legende Arsene Wenger – die Karriere von Vasilije Markovic hat in den vergangenen Wochen und Monaten Fahrt aufgenommen.

Doch wie geht es jetzt für den 17-Jährigen weiter?

Der zentrale Mittelfeldspieler, der für die ÖFB-U17 mit der Nummer 10 auflief, befindet sich in einer heiklen Phase seiner Karriere. Der Übergang vom Jugend- in den Erwachsenenfußball ist kompliziert, die nächsten Schritte müssen wohl durchdacht sein.

Angebote aus Italien und der Schweiz

Dass die Aufmerksamkeit groß ist, steht außer Frage. Erste Angebote trudeln ein. Unter anderem haben Como, der FC Basel und der FC Lugano Interesse signalisiert.

Andererseits will auch die Wiener Austria ihr Talent mit einem längerfristigen Vertrag ausstatten.

Was tun?

Wenig verlockende Aussichten

Como klingt auf den ersten Blick freilich verlockend, ein Klub aus der italienischen Serie A, Superstar Cesc Fabregas als Trainer.

Dass Italien aber vor allem für junge Spieler aus dem Ausland immer noch kein leichtes Pflaster ist, ist evident.

Como hat alleine in diesem Sommer zehn Neuzugänge aus anderen Vereinen für seine U19-Mannschaft verpflichtet. Nachdem es keine Amateure-Teams gibt, sind die Aussichten auf a) Nachwuchsspiele in der Primavera oder b) die Tretmühle Leihgeschäfte bei unterklassigen Klubs wenig rosig.