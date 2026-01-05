FAK: "Wir brauchen erhebliche Transferüberschüsse"

Der Jahresabschluss der Vorsaison 2024/25, der Ende November von der Wiener Austria präsentiert wurde, weist erneut ein negatives Ergebnis aus – und zwar von 7,7 Millionen Euro.

Immerhin: Bereinigt um den Stadionverkauf, der erst im neuen Geschäftsjahr wirksam wird, konnte das Fremdkapital bereits auf rund 35 Millionen Euro reduziert werden.

Davon entfallen rund 21 Millionen auf Verbindlichkeiten, der Rest auf periodenfremde Abgrenzungen wie Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. "Damit liegt dieser Wert deutlich unter den rund 75 Millionen Euro Fremdkapital, die die Bundesliga mit Bezug auf die Vorsaison am 1. Dezember veröffentlicht hat", übten sich die Favoritner im Rahmen einer Aussendung in Optimismus.

Blickt man auf die vergangenen vier Jahre (siehe Grafik), so setzt sich der rote Lauf der negativen Bilanzen fort. Lediglich in der Saison 2023/24 bilanzierten die Veilchen positiv, was aber nur aufgrund des Schuldennachlasses der Bank Austria zu verdanken ist. Strukturell gesehen bilanziert die Austria seit Jahren tiefrot.