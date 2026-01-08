Gewinner & Verlierer: Die ÖFB-U19-Talente im Ausland

Weit über dreißig österreichische Nachwuchstalente stehen aktuell bei ausländischen Vereinen unter Vertrag. Die Mehrheit versammelt sich - wenig überraschend - in Deutschland, aber auch in Portugal, England, Italien, der Schweiz und Kroatien ist der ÖFB vertreten.
Spätestens mit dem Erfolg des U17-Nationalteams ist der Nachwuchs stark in den Fokus gerückt. Auf wen darf man sich in den kommenden Jahren freuen? Wer muss im Frühjahr den Anschluss wiederfinden?
90minuten stellt einige österreichische U19-Talente (Jahrgang 2007 und jünger) vor, die sich seit dem Sommer in die richtige Richtung entwickelt haben. Außerdem gibt es den ein oder anderen Kicker, dessen Herbst nicht nach Wunsch verlaufen ist.
Die Gewinner
Einige ÖFB-Talente haben im vergangenen Sommer den Sprung ins Ausland gewagt und sind erfolgreich gelandet. Andere gehen ihren vor Jahren eingeschlagenen Weg komplikationsfrei weiter.
Fabio Ebner
Verein
Position
Alter
Jahrgang
FC Augsburg
Sturm
16 Jahre
2009
Schon als 14-Jähriger konnte der Vorarlberger in der ÖFB-U16-Jugendliga mit 24 Toren glänzen - ältere Talente wie Johannes Moser und Dominik Dobis ließ er dabei hinter sich. 2024/25 wurde er von einer Verletzung ausgebremst, seit dem Wechsel zum FC Augsburg im Sommer läuft es wieder.
Mit 13 Toren in zehn Spielen für die U17 ist er bester Torschütze seines Teams und drittbester U17-Torschütze in ganz Deutschland.
Eine Erwähnung verdient haben sich auch seine Offensivkollegen Noah Ebner (16) - nicht verwandt - und Amar Selimovic (16). Beide haben nach Transfers im Sommer sieben Tore für den FCA erzielt und wie Fabio Ebner für die ÖFB-U17 debütiert.
Luca Mijatovic
Verein
Position
Alter
Jahrgang
1. FC Köln
Sturm
16 Jahre
2009
Das ehemalige Nachwuchstalent der Wiener Austria hat sich im Sommer für einen Wechsel zum 1. FC Köln entschieden und ist dort sportlich spätestens mit Ende Oktober voll angekommen. Sieben Tore in zwölf Spielen waren es bisher, damit zählt er zu den Topscorern seines Teams.
Die Kölner U17 konnte ihre Konkurrenz in der Vorrundengruppe - unter anderem Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen - dominieren, daran hatte auch der Österreicher seinen Anteil. Im Herbst gab Mijatovic obendrauf sein Debüt für die ÖFB-U17.
Oliver Sorg
Verein
Position
Alter
Jahrgang
FC Augsburg
Außenverteidigung
18 Jahre
2007
Bei den Augsburgern wurde Cheftrainer Sandro Wagner vor kurzem durch Manuel Baum ersetzt, Oliver Sorg könnte das zugutekommen. Der 18-Jährige saß am 20. Dezember erstmals auf der Bundesliga-Bank, es ist eine Bestätigung für den im Sommer eingeschlagenen Weg.
Nach 31 Einsätzen für die zweite Mannschaft von Sturm Graz zog es den Außenverteidiger nach Deutschland, wo er mit der Zeit an die Profis herangeführt werden sollte. Zehn Mal kam er seitdem für Augsburg II in der Regionalliga zum Zug, außerdem vier Mal für die U19. Augsburg kehrt am 11. Jänner mit einem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in den Ligabetrieb zurück, vielleicht erneut mit Sorg im Kader.
Florian Hangl
Verein
Position
Alter
Jahrgang
FC Augsburg
Mittelfeld
18 Jahre
2007
Neben ÖFB-Stürmer Mauro Hämmerle und Oliver Sorg zählt Florian Hangl zu den jüngsten Spielern der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Selbstverständlich war dieser verfrühte Aufstieg nicht, in der Sommervorbereitung wurde er erstmals probeweise hochgezogen und konnte sich empfehlen.
In Augsburg hat sich der Mittelfeldspieler von der U17 hochgedient, im Sommer wurde sein Vertrag bis 2029 verlängert - ein Vertrauensbeweis und sehr positives Zeichen für seine Zukunft.
Mit zwei Toren und einer Vorlage in 14 Einsätzen fällt die Offensivbilanz des 18-Jährigen bislang mager aus, weil die Mannschaft aktuell im Abstiegskampf steckt, hält sich die Aussagekraft dieser Zahlen aber in Grenzen. Für den ÖFB spielt Hangl seit September in der U19.
Jamie Jenni
Verein
Position
Alter
Jahrgang
1860 München
Innenverteidigung
18 Jahre
2007
Der Vorarlberger Jamie Jenni ist im Sommer 2025 in München gelandet, nachdem er zuvor ein Jahr kein Pflichtspiel mehr absolviert hatte. Beim TSV 1860 wurde der 18-Jährige vom Stürmer zum Innenverteidiger umgeschult und ist auf dieser Position in der U19 gesetzt, zwei Mal saß er auf der Bank der zweiten Mannschaft.
Nach einem kuriosen Karriereverlauf über die Jugend des SCR Altach, die AKA Vorarlberg, einen Verein in Liechtenstein und die Akademie Klagenfurt dürfte Jenni in Deutschland doch noch einen möglichen Weg in den Profibereich gefunden haben. Auf ein Debüt im ÖFB-Nachwuchs muss er allerdings noch warten.
Luis Pfluger
Verein
Position
Alter
Jahrgang
Spvg. Unterhaching
Innenverteidigung
18 Jahre
2007
Ohne nennenswerte Erfahrung im Erwachsenenfußball ist der 18-jährige Tiroler im vergangenen Sommer aus der Jugend des SK Rapid nach Unterhaching gewechselt. Dort konnte Luis Pfluger sich auf Anhieb als Stammspieler etablieren, 18 Liga-Einsätze sind bisher zusammengekommen. Im Frühjahr winkt möglicherweise sogar der Aufstieg in die 3. Liga, Unterhaching überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz.
Sein letzter Einsatz für den ÖFB liegt inzwischen fast zwei Jahre zurück, derzeit sammelt der Linksfuß gute Argumente für ein baldiges Comeback in einer höheren Altersklasse.
Leon Staudacher
Verein
Position
Alter
Jahrgang
1. FSV Mainz 05
Sturm
16 Jahre
2009
Leon Staudacher hätte in der Vorsaison gute Chancen auf den Titel als Torschützenkönig in der ÖFB-U16-Liga gehabt. Für die AKA Tirol konnte er in elf Einsätzen 13 Treffer verzeichnen. Stattdessen entschied sich der 16-Jährige für einen Wechsel nach Mainz. Dort kommt er erst seit Sommer zum Zug, hat sich seitdem aber gut in eine leistungsstarke U17 eingegliedert.
Sechs Tore in zehn Spielen sind eine positive Bilanz, zumal sich die Spielzeit in Mainz auf einige hochtalentierte Offensivkräfte aufteilt. Auf sein Debüt in der ÖFB-U17 muss Staudacher derzeit noch warten, zuletzt war er im März 2025 für die U16 im Einsatz.
Dino Kurbegovic
Verein
Position
Alter
Jahrgang
AC Milan
Innenverteidigung
16 Jahre
2009
Dass man beim AC Milan große Erwartungen an Dino Kurbegovic hat, zeigt sich daran, dass der 16-Jährige bereits als einer der dort jüngsten Spieler für die U18 debütiert hat. Regelmäßiger zum Einsatz kommt er aktuell noch bei der U17, Spiele verpasst hat er nur aufgrund einer Rotsperre.
Von Anpassungsschwierigkeiten kann aber jedenfalls keine Rede sein. Für den ÖFB war Kurbegovic zuletzt vor sieben Monaten für die U16 im Einsatz. Vorsicht ist geboten: Das Toptalent ist auch für Bosnien und Herzegowina spielberechtigt.
David Nachbar
Verein
Position
Alter
Jahrgang
Hajduk Split
Mittelfeld
17 Jahre
2008
Der 17-Jährige hat im September 2024 einen ungewöhnlichen Schritt gewagt: David Nachbar entschied sich für einen Wechsel aus der Sturm-Akademie zum kroatischen Topklub Hajduk Split. Vom ÖFB-Radar ist der Mittelfeldspieler seitdem ein Stück weit verschwunden, das letzte Länderspiel - damals für die U16 - liegt inzwischen zwei Jahre zurück.
Entwicklungsschritte macht Nachbar aber auch abseits der großen Aufmerksamkeit. Im Herbst hat er sich einen Stammplatz in der U19 erarbeitet, acht Startelf-Einsätze und sechs weitere von der Bank stehen zu Buche. Mit 768 Einsatzminuten hat er mehr Erfahrung gesammelt, als viele Alterskollegen.
Yanik Spalt
Verein
Position
Alter
Jahrgang
VfB Stuttgart
Außenverteidigung
18 Jahre
2007
Schon seit 2023 steht der Vorarlberger in Stuttgart unter Vertrag, seit dieser Saison kommt er dort auch für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Trainiert wird er dort von Nico Willig, der Spalt schon in der U19 betreut hatte und im Sommer befördert wurde.
Als Belohnung für die gezeigte Entwicklung wurde das Arbeitspapier des Defensivspielers erst vor wenigen Wochen langfristig verlängert. In einer Aussendung lobte der Verein die "außergewöhnliche Entwicklung in den letzten Monaten".
Außerdem stand Spalt für die U19 des ÖFB im Herbst mehrfach als Kapitän auf dem Platz.
Magnus Dalpiaz
Verein
Position
Alter
Jahrgang
FC Bayern München
Verteidigung
18 Jahre
2007
Nach ersten Regionalliga-Einsätzen für die zweite Mannschaft des FC Bayern absolviert der Innen- und Rechtsverteidiger aktuell seine erste volle Saison im Erwachsenenfußball. Auch in der Youth League ist er gesetzt. In München trainiert Magnus Dalpiaz gelegentlich auch mit den Profis unter Vincent Kompany, Mitte August durfte er in einem Testspiel für die erste Mannschaft debütieren.
Seinen Vertrag verlängert hat der 18-Jährige schon im Frühjahr, er ist bis 2028 an die Bayern gebunden. Ein logischer nächster Schritt wäre eine Leihe in der kommenden Saison.
Die "Verlierer"
Einige Spieler konnten über die letzten Monate nicht jene Entwicklung nehmen, die im Sommer zu erwarten oder jedenfalls erhofft war. Wirklich verloren ist so früh auf ihrem Karriereweg freilich noch nichts, mit Saisonende kann die Welt wieder anders aussehen.
Nicolas Peter
Verein
Position
Alter
Jahrgang
Eintracht Frankfurt
Verteidigung
17 Jahre
2008
Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Nicolas Peter im Sommer aus der Akademie St. Pölten rekrutiert. In der U19 waren ihm zum Saisonbeginn vier Einsätze in Folge vergönnt, seitdem lief beim 17-Jährigen nicht viel nach Plan. Zuerst musste er zwischen Mitte September und Mitte November knapp zwei Monate verletzt pausieren, im Comebackspiel wurde er wegen einer Notbremse etwas unglücklich mit einer Roten Karte vom Platz geschickt und war seitdem gesperrt.
Anfang Dezember stand er im DFB-Juniorenpokal trotzdem auf dem Platz und fing sich in der 107. Minute auch noch eine gelb-rote Karte - Frankfurt gewann gegen Leipzig knapp im Elfmeterschießen.
Jan-Mattis Wehrbein
Verein
Position
Alter
Jahrgang
Borussia Dortmund
Torwart
17 Jahre
2008
Das Torwart-Talent stand für den ÖFB zuletzt in der U15 auf dem Platz, danach wurde Jan-Mattis Wehrbein vorläufig vom DFB abgeworben. Auf Vereinsebene läuft es für den 17-Jährigen aktuell nicht nach Wunsch, in der laufenden Saison musste er sich in Nachwuchsliga und Youth League hinter zwei anderen Keepern anstellen. Erst ein Spiel hat Wehrbein bislang absolviert, der Weg nach oben ist beim BVB alles andere als frei.
Michael Matosevic
Verein
Position
Alter
Jahrgang
FC Bayern München
Mittelfeld
17 Jahre
2008
In Ried hatte Michael Matosevic sogar schon für die Profis debütiert, ehe ein Anruf des FC Bayern den Plan des damals 16-Jährigen auf den Kopf stellen sollte. Im Juli 2024 übersiedelte der Mittelfeldspieler auf den Münchner Campus, wo er zunächst für die U17 zum Einsatz kam.
Der Aufstieg in die U19 im Sommer fiel Matosevic aber sichtlich schwer: Bis zum 30. November waren gerade einmal 29 Pflichtspielminuten absolviert. Erst seit Anfang Dezember läuft es besser. Sein erster und bislang einziger Einsatz für eine ÖFB-Nachwuchsauswahl liegt inzwischen fast ein Jahr zurück. Dem 17-Jährigen wäre zu wünschen, dass seine Entwicklung im Frühjahr wieder an Fahrt aufnehmen kann.
Jakob Schöny
Verein
Position
Alter
Jahrgang
Dinamo Zagreb
Innenverteidigung
18 Jahre
2007
Bis zur U18 wurde Innenverteidiger Jakob Schöny in der Admira-Akademie ausgebildet, dann entschied er sich im Herbst 2024 für einen Wechsel zu Dinamo Zagreb. Ausgezahlt hat sich dieser bislang noch nicht: Nach einigen Startelfeinsätzen für die U19 in der vergangenen Saison ist der 18-Jährige inzwischen nur noch Reservist. Insgesamt 76 Minuten stehen für 2025/26 zu Buche,
Für den ÖFB konnte Schöny im Juni für die U18-Auswahl debütieren.
Tammo und Emilio Schiertz
Verein
Position
Alter
Jahrgang
SC Freiburg
Verteidigung
17 Jahre
2008
Die Zwillingsbrüder waren in der Saison 2024/25 Stammspieler für die U17 des SC Freiburg, ab Sommer folgten einige Einsätze für die U19. Schon vor Monaten ist es dann aber still um die beiden Defensivspieler geworden. Seit Ende September sind keine Spiele für eine Auswahl des SC Freiburg verzeichnet, im Oktober stand Tammo immerhin für die U18 des ÖFB auf dem Platz.
Worin auch immer die Gründe für die Pause liegen: Der Vertrag beider Talente läuft - stand jetzt - im Sommer 2026 aus. Um sich für eine Weiterbeschäftigung in Freiburg oder anderswo zu empfehlen, bräuchte es im Frühjahr ein Lebenszeichen der beiden 17-Jährigen.