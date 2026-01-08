Gewinner & Verlierer: Die ÖFB-U19-Talente im Ausland

Weit über dreißig österreichische Nachwuchstalente stehen aktuell bei ausländischen Vereinen unter Vertrag. Die Mehrheit versammelt sich - wenig überraschend - in Deutschland, aber auch in Portugal, England, Italien, der Schweiz und Kroatien ist der ÖFB vertreten.

Spätestens mit dem Erfolg des U17-Nationalteams ist der Nachwuchs stark in den Fokus gerückt. Auf wen darf man sich in den kommenden Jahren freuen? Wer muss im Frühjahr den Anschluss wiederfinden?

90minuten stellt einige österreichische U19-Talente (Jahrgang 2007 und jünger) vor, die sich seit dem Sommer in die richtige Richtung entwickelt haben. Außerdem gibt es den ein oder anderen Kicker, dessen Herbst nicht nach Wunsch verlaufen ist.