Die Euphorie war groß, als das ÖFB-Team vor genau einem Jahr zum finalen EM-Test in die Schweiz reiste. Die Vorbereitung war sensationell, Christoph Baumgartner und Co. für ihre Blitzstarts inzwischen berüchtigt. Bei der EURO 2024 schien vieles, vielleicht sogar alles möglich.

Die These, dass die aktuelle Erwartungshaltung gegenüber dem ÖFB-Team zu einem großen Teil dem Frühjahr 2024 geschuldet ist, ist keineswegs abwegig.

Wie gut war die EURO wirklich?

Das Abschneiden bei der Endrunde in Deutschland wird, nach zwischenzeitlicher Massen-Euphorie im Anschluss an die gewonnene Gruppenphase, mit Abstand irgendwo zwischen sehr okay und letztendlich doch ein wenig enttäuschend rezipiert.

Und der abgeschlossene Nations-League-Zyklus kann, abgesehen vom 5:1-Heimsieg gegen Norwegen, nicht gerade dazu beigetragen haben, dass die landläufige Meinung vorherrscht, die Qualifikation für die WM 2026 wird sich ausgehen.

Nüchtern betrachtet hat sich das ÖFB-Team in den meisten Do-or-Die-Spielen der vergangenen 365 Tage nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber gut, die Nations League hat trotz der für viele immer noch undurchschaubaren Hintertür zu Großereignis-Tickets in etwa den Wert von angekündigten Trennungen von ÖFB-Geschäftsführern.

Das peinliche Theater im Verband

Und die Öffentlichkeit musste sich nach der EM in enervierender Regelmäßigkeit mit dem ÖFB ohne "-Team" dahinter auseinandersetzen. Das peinliche Theater rund um die Führung des Verbands hat auch Teamchef Ralf Rangnick und seine Spieler nicht unberührt gelassen.