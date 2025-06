ÖFB-Stars: Angekommen, aufgestiegen, abgeschoben

Ganz anders Maximilian Wöber, für den der Meistertitel und damit verbundene Aufstieg mit Leeds in die Premier League wohl nur ein schwacher Trost für eine Saison zum Vergessen ist. Immer wieder war er verletzt, aber auch sonst kaum gefragt, neun Spiele, drei davon in der Startelf.

Keine einfache Saison hat auch Stefan Posch hinter sich. Es war ein Auf und Ab. In Bologna verlor er seinen Stammplatz, davor klappte es im Winter mit der Leihe zu Atalanta, wo er nach gutem Start dann aber lange verletzt ausfiel.

"Ich bin froh, dass ich zumindest am Anfang meiner Zeit in Bergamo ein bisschen was zeigen konnte", sagt er. Noch ist unklar, ob Atalanta die Kaufoption in der Höhe von sieben Millionen Euro zieht. Am Papier wurde er übrigens mit Bologna Coppa-Sieger, er stand einmal im Spieltagskader.