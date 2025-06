Stefan Oesen: Der Tausendsassa an Rangnicks Seite

90minuten: Warum?

Oesen: Es ist eine österreichische Stärke, Mannschaften in die Performance zu bringen. In der individuellen Ausbildung kann das eine Schwäche sein, aber wir schaffen es, dass Mannschaften funktionieren. Nur durch die Spielerqualität hat sich Martin Scherb mit seiner U19 nicht für die EM qualifiziert.

90minuten: Schön, wenn die Mannschaften im Nachwuchs funktionieren, aber im letzten Schritt, also im A-Team, braucht es dann ja ein, zwei Spieler mit individueller Qualität.

Oesen: Ich bin bei dir. Johan Cruyff hat schon gesagt: Es debütieren immer Spieler, nie Mannschaften. Das wollen wir in den Akademien ganz stark ins Licht rücken. Dass die U18 Meister wird, ist schön und gut, aber es geht darum, dass zwei, drei richtig gute Spieler rauskommen. Wir haben aktuell schon Spieler, die Spiele alleine entscheiden können. Wir schaffen es, durch unsere Spielidee diese Spieler in die Positionen zu bringen, in denen sie ihre Stärken haben. Wir bringen den Baumi oft in den Raum, in dem er gut ist. Wir bringen den Sabi oft in die Position, in der er gut ist. Wenn du einen Spieler in einer 1-gegen-1-Situation isolieren willst, braucht du einen Spieler, der das lösen kann.

90minuten: Andererseits spielt die U18, die Meister wird, in der Youth League, wo sich Spieler individuell besser entwickeln können. Oder sie sammeln bei der U19-EM Turniererfahrung, die später mal wertvoll ist.

Oesen: Man kann das nie getrennt voneinander betrachten. Individuelle Stärke hilft natürlich dem Mannschaftserfolg. Die U18 ist das falsche Beispiel, irgendwann musst du lernen, als Mannschaft zu funktionieren. Aber wenn es darum geht, in der U14 am Freitag im Abschlusstraining nicht mehr zu viel zu machen, um am Samstag frisch zu sein. Dann gibt es eine Gegnervorbereitung, wo es um das gemeinsame Anlaufen geht, da sind wir zu früh dran. Das ist verlorene Trainingszeit, da wird nicht auf individuelle Stärken geschaut. Es muss im ureigensten Interesse jedes Vereins sein, darauf zu schauen. Ausbildungsliga zu sein ist eine Auszeichnung, keine Bürde! Rapid hat davon profitiert, Max Wöber um 7 Millionen Euro zu verkaufen.