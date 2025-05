Der Schlussakt einer denkwürdigen Saison

Gespannt blickt Fußball-Österreich auf den Schlussakt einer wahrlich außergewöhnlichen Saison.

Es ist nicht lange her, als Red Bull Salzburg in Meisterschaft und Cup Titel-Abos hatte.

Und doch verschwimmen die Erinnerungen irgendwie – war das eine Rose-Saison oder doch eine unter Marsch, eventuell gar Jaissle? Fader Einheitsbrei, freilich nicht zuletzt der großen Qualität der damaligen Bullen geschuldet.

Das vergessen wir nicht so schnell

Dass es auch anders geht, hat das Doublejahr 2024 des SK Sturm bewiesen. Dass das aber eigentlich nur das Vorspiel für eine der spektakulärsten Spielzeiten der Bundesliga-Geschichte sein würde, hat im vergangenen Sommer niemand geahnt.

Was auch immer am letzten Spieltag – und bei den Zugaben Europacup-Playoff – passiert, an die Saison 2024/25 werden wir uns noch lange erinnern.

Weil es in der 30. Runde in sechs von sechs Spielen noch um etwas geht.

Auch in der siebenten Saison der Tabellen- und Punkteteilung ist die Ligareform nicht unumstritten. Dass sie für Spannung sorgt, ist allemal belegt. Dass die Punkteteilung die Abschlusstabelle aber massiv verfälscht, ist durch folgendes Beispiel zu veranschaulichen:

Der WAC gewinnt in Graz und wird dadurch Meister, weil die Austria gegen BW Linz nur Unentschieden spielt, dadurch sogar von Salzburg überholt wird, das Rapid besiegt.

Die Tabelle nach aktuellem Reglement: