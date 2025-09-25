Kann Red Bull Salzburg Mittelmaß?

"Rapid hat den besten Kader", ließ Red Bull Salzburg-Sportchef Rouven Schröder letzte Woche aufhorchen. Diese Worte fielen bei den Kollegen von Sky im Zusammenhang damit, dass die Bullen nicht mehr die Einzigen sind, die national und international junge Talente à la Haaland oder Szoboszlai suchen und finden. Das hat Konsequenzen und ist nur ein Teil der Wahrheit.

Aktuell liegt der Ex-Serienmeister auf Rang vier, mit nur elf Punkten. Nach sieben Runden war das Konto nur in der ersten Saison nach dem Einstieg von Red Bull im Herbst 2005 mit sieben Punkten schlechter befüllt.

2007/08, 2010/11 und 2015/16 startete man so wie dieses Jahr. Nur vor zehn Jahren ging der Teller in die Mozartstadt. Allerdings waren die Bullen auch nie schlechter als Zweiter und bekanntlich ab 2013/14 zehn Mal in Folge Titelträger.

"Wir wollen da sein, wenn Salzburg auslässt", konnten Vertreter anderer Großklubs jahrelang in Mikrofone sagen, bei einer Fallhöhe im Millimeterbereich. Spätestens mit dem Sturm-Titel 2023/24 hat sich das massiv geändert.