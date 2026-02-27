Nach Abschluss der Spielzeit 2021/22 war Österreich in der Fünfjahreswertung Achter. Sturm Graz und Rapid spielten in der Europa-League-Gruppenphase. Der LASK war im Achtelfinale der Conference League und Red Bull Salzburg gar unter den letzten 16 in der Champions League.

2024/25 flackerte noch einmal ein Feuer auf. Österreichs Klubs schafften die viertbeste Europacup-Saison. Geschuldet war das vorherigen Erfolgen, überschaubar schweren Gegner und der neuen Ligaphase.

Sturm war als Meister fix in der Königsklasse, Salzburg schaltete vor dem späteren Zusammenbruch in der Ligaphase mit Twente und Dynamo Kiew zwei spielerisch überschaubar harte Nüsse aus.

Rapid schaffte es sogar bis ins Viertelfinale der Conference League. Dabei musste der in der Liga kriselnde Klub aber kaum gegen Gegner auf Augenhöhe ran, wenn man sich Gegner wie Noah, Petrocub oder Banja Luka ansieht.

Kein Qualitätsmerkmal

Schon die zwei Jahre zuvor waren hinsichtlich europäischer Erfolge freundlich ausgedrückt überschaubar. Dieses Jahr war es noch schlechter. 2015/16 gab es zuletzt weniger Punkte in der Fünfjahreswertung als in dieser Saison.