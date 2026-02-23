"Gute Energie, hohe Intensität und aggressiv gegen den Ball. Vieles davon war schon unter Fabio (Ingolitsch; Anm.) zu sehen und das wollen wir auch beibehalten. Im Spiel mit dem Ball wollen wir die Mannschaft weiterentwickeln."

Das sagte Ognjen Zaric wenige Stunden nach seiner Vorstellung als neuer SCRA-Trainer gegenüber 90minuten Anfang des Jahres. Zum ganzen Interview >>>

Der 37-jährige Tiroler ließ seinen Worten Taten folgen. Vier Spiele, drei Siege und ein Remis – es ist der beste Start eines Altach-Trainers seit Adi Hütter 2009/10. Damals gelangen dem ehemaligen Monaco-Coach vier Siege aus den ersten vier Spielen. Der Unterschied: Altach spielte zu der Zeit noch in der 2. Liga – heute passiert das in der Bundesliga.

"Ich hätte mir keinen besseren Start vorstellen können. Jetzt wollen wir diese Euphorie mitnehmen, aber auch die Realität weiter im Blick halten. Unser Ziel bleibt klar der Klassenerhalt", sagte ein zufriedener Cheftrainer im Gespräch mit 90minuten.

Die Vorarlberger sind unter Zaric nicht nur nochmal stabiler geworden, sondern auch effizienter und reifer – eine Entwicklung, die den SCRA voll in den Kampf um die Meistergruppe bugsiert hat.

Aktuell fehlt Altach nur ein Punkt auf den sechstplatzierten SK Rapid. Und wie es der Zufall so will, kommt es nun am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum direkten Duell im Schnabelholz.

Kampf um die Top 6