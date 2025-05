Liebe Funktionäre, ein bisschen professioneller, bitte!

Wer den heimischen Kick seit ein paar Jahrzehnten verfolgt, ist einiges gewohnt. Von antiquiertem Unkick über Dorfkaiser und Glücksritter bis zu Kriminalfällen war da einiges mit dabei. Wenn nicht alles. Aber die Zeiten haben sich geändert.

Diese Saison kickten gleich zwei Teams in der Königsklasse, eines wäre fast in ein europäisches Halbfinale gekommen, wenn man bei der EM im Achtelfinale rausfliegt, ist die Stimmungslage wieder einmal zutodebetrübt. Dass die besten Kicker des Landes gleichzeitig auch bei den allergrößten Klubs der Welt spielen, sei hierbei genauso erwähnt wie der Umstand, dass rot-weiß-rote Coaches in Top-5-Ligen gerne gesehen sind.

Eine Riege konnte mit diesen Entwicklungen nicht ganz Schritt halten: die Funktionäre. Ein Ausdruck mangelnder Professionalität. Das sieht in den letzten Tagen – mit klarerweise verschieden schlimmen Auswirkungen – so aus:

Was ist denn hier los?

Da präsentiert Austria Klagenfurt einen neuen Sponsor, der - wenn auch aus sportlich verständlichen Gründen - einen ihm bekannten Trainer installiert – nur hat dieser Sponsor, gelinde gesprochen, nicht den besten Leumund.