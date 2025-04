Das müssen die Herren Ranftl, Dragovic und Co. – und das Trainerteam, das diesen Zugang offensichtlich unterstützt – mit ihrem eigenen moralischen Kompass vereinbaren. Wer gerne seine Erfolge in diesem Licht feiert, der soll das machen. In der Rückschau waren solche Teams, Titel und Pokale hin oder her, sehr selten große Lichtblicke der Erinnerungskultur.

Ein stolzer Hexenkessel

Sturm hat an diesem Sonntag ein Spiel, vielleicht sogar die Meisterschaft, verloren. Aber Jürgen Säumel, sein Team und seine Mannschaft haben trotzdem viel mehr gewonnen, als es die drei verlorenen Punkte aufwiegen können. Wie sich diese Gruppe, obwohl alles gegen sie gelaufen ist, aufgebäumt und dagegengestemmt hat, ließ einem das Herz aufgehen.

Pressing am gegnerischen Strafraum, trotz Unterzahl. Lange Zeit mehr als ebenbürtig, sogar noch zu neunt und wenn man in der Schlussphase Jon-Gorenc Stankovic an vorderster Front attackieren sah, dann konnte man an diesem Nachmittag als Sturmfan einfach nur stolz auf diese Leute sein. Lieber so jede Saison Zweiter, als Meister wie es die Austria einer wäre.

Nicht zuletzt sei einmal mehr der Hexenkessel Liebenau erwähnt. Fulminanter Support über die gesamte Zeit des Spiels, allen Ereignissen zum Trotz. Es war ein erhebendes Gefühl, Teil dieses Stadions zu sein und die aufopfernd kämpfende Mannschaft und das mutige Trainerteam, das trotz numerischer Unterlegenheit dieses Auftreten verordnete, zu unterstützen. Danke für dieses Spiel, Schwoaze.

Jürgen Pucher ist Buchautor, Politikwissenschaftler, Fußballjournalist und praktizierender Sturmfan in Wien. Der Steirer war Mitgründer der Fanplattform Sturm12.at. Seit 2015 ist Pucher als Betreiber des Podcast BlackFM aktiv, der sich den "Schwoazn" widmet. Für 90minuten.at schreibt er in unregelmäßigen Abständen die Kolumne "12 Meter".