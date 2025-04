Die Saison 2024/25 ist die bereits siebente Spielzeit, in der die Punkte in der ADMIRAL Bundesliga nach 22 Runden halbiert werden.

Dass es für die Vereine besonders in der Qualifikationsgruppe ums nackte Überleben geht, aber auch in der Meistergruppe Jahr für Jahr viel auf dem Spiel steht, zeigen die vielen Trainerwechsel, die in der heißesten Saisonphase über die Bühne gehen.

Erst am Sonntag trennte sich Austria Klagenfurt von Peter Pacult >>>

90minuten liefert eine Übersicht der Bundesliga-Trainer, die nach der Punkteteilung ihre Plätze räumen mussten.