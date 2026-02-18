Auf welchen Letsch-Etappensiegen kann Beichler aufbauen?

Zeitpunkte, Thomas Letsch vor die Tür zu setzen, hätte es in den letzten zwölf Monaten genug gegeben.

Den Start mit hohen Niederlagen gegen Real und Atlético Madrid sowie dem Cup-Aus gegen den LASK mag man ihm nach dem Lijnders-Missverständnis noch nachsehen. Aber statt Red Bull Salzburg hatten der finanziell kriselnde FAK sowie der WAC bis zuletzt Chancen auf den Meisterteller.

Die Königsklasse wurde in der dritten Qualifikationsrunde verspielt. In der Ligaphase der Europa League vermochte die Letsch-Elf nur anzudeuten, was möglich wäre. Dass just der als Ruhepol geholte Routinier Jacob Rasmussen mehr als nur einen individuellen Fehler beging, darf hier auch erwähnt werden.

Der Punkteschnitt von 1,55 ist der schlechteste aller Trainer in der Red Bull-Ära. Zwar sind die Salzburger Tabellenführer, aber schon der Spätherbst war durchwachsen. Selbst nach der mittlerweile dritten Vorbereitung waren spielerische Highlights die Ausnahme.