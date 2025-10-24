Thomas Letsch ist angezählt.

Das weiß er selbst, das wissen alle in Salzburg.

Vor wenigen Tagen war Geschäftsführer Wirtschaft Stephan Reiter kein klares Bekenntnis zum "Bullen"-Coach zu entlocken. Der Trainer stehe zwar nicht zur Diskussion, aber: "Wir stehen jetzt vor einem ganz wichtigen Block aus sieben Spielen. Auf den gilt es sich zu fokussieren. Danach schauen wir, wo wir stehen."

Mit einem glücklichen Heim-Remis gegen Altach und einer mehr als verdienten Europa-League-Niederlage gegen Ferencvaros ist der Start in besagten Block völlig in die Hose gegangen.

Verlaufen die nächsten fünf Spiele, darunter ein Bundesliga-Auswärtsspiel beim SK Sturm, ein Cup-Achtelfinale gegen die WSG Tirol und ein Europa-League-Match gegen die Go Ahead Eagles, nach einem ähnlichen Schema, wird Letsch spätestens zur letzten Länderspielpause des Jahres nicht mehr Salzburg-Trainer sein - dafür muss man kein großer Prophet sein.

Letsch als Stabilisator

Letsch wurde mit Jahresbeginn installiert, um einen schwer kriselnden Klub mit seiner ruhigen, sachlichen Art zu stabilisieren. Das ist ihm gelungen.

Er führte die Salzburger nach einem Horrorherbst noch zur Vizemeisterschaft; bei der FIFA-Klub WM verkaufte man sich teuer. Im Sommer herrschte in der Mozartstadt deshalb eine gewisse Aufbruchstimmung vor, die allerdings jäh erstickt wurde.

Nach einem noch verkraftbaren Aus in der Champions-League-Quali wurden die Bundesliga-Leistungen rasch immer dürftiger. In der Europa League, in die man mit so großen Ambitionen startete, kassierte man zunächst eine unglückliche und dann zwei hochverdiente Pleiten.

Auch eine Systemumstellung half nichts