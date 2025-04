Johannes Bauer: Die heißeste Phase der Saison hat begonnen. Jüngst gab es noch eine Länderspielpause. Besteht gerade ein konkreter Anlass für Belastungssteuerung, für ein "Entweder-Oder"? Im Gegenteil braucht Rapid Routinen auf der Suche nach dem verlorenen Selbstverständnis. Und dem Selbstvertrauen, da würde ein Derby-Erfolg auch mehr beitragen. Ich möchte die Bedeutung eines Conference-League-Halbfinales in keiner Weise schmälern, es wäre ein absolutes Highlight. Nüchtern betrachtet ist es für den Entwicklungsprozess, in dem sich Rapid weiterhin wähnt, deutlich wichtiger, nächste Saison wieder europäisch vertreten zu sein – wenn schon eine Gewichtung vorgenommen wird. Diese Aufgabe ist bereits jetzt schwer genug. Das Abschneiden in der aktuellen Conference League ist längst ein Bonus. Nach Djurgarden warten ohnehin Kaliber, bei denen es in Rapids aktueller Verfassung mehrere Fußballwunder bräuchte.

Harald Prantl: Grundsätzlich mag all das, was Kollege Bauer schreibt, stimmen. Eine kleine Ausnahme würde ich aber schon machen. Wenn ein Spieler aktuell leicht angeschlagen ist, oder seine physische Verfassung aus einem anderen Grund eine Pause ganz gut vertragen würde, wäre es wohl ratsamer, ihn im Derby zu schonen, um ihn im Rückspiel gegen Djurgarden zu Verfügung zu haben.