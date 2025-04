90minuten: Du bist als Stammspieler in den Sommer gegangen, dann kommt ein neuer Trainer und du verletzt dich in der Vorbereitung.

Handl: Verletzungen sind immer bitter. Am Anfang hat das sehr weh getan, ich war am Boden. Aber bei uns in der Kabine sitzen Burschen, die hat es noch viel schlimmer getroffen – Flo Wustinger sitzt neben mir, Ziad El Sheiwi zwei Plätze weiter. Wenn man sieht, wie die trotzdem jeden Tag mit einem Lachen im Gesicht in die Kabine kommen, vergisst man die eigene Verletzung recht schnell.

90minuten: Wie hast du die Entwicklung der Mannschaft im Herbst erlebt?

Handl: Ich kann mich genau an das GAK-Spiel (Anm.: 2:1 in der 9. Runde) erinnern, da habe ich gemerkt: Wir können wirklich jeden schlagen. Ab diesem Zeitpunkt war ein Flow drinnen. Es war zu spüren, dass wir in ein Spiel gehen und wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen. Wir wollen unser Ding durchziehen und schaffen das sehr oft und sehr lange am Platz auch. Es liegt dann eher an Kleinigkeiten, wenn wir gegen den WAC etwa 0:0 spielen.

90minuten: Es wird oft über die Kultur, die ihr innerhalb der Gruppe geschaffen habt, gesprochen. Wie sieht die aus?

Handl: Im Trainingslager im Sommer hat uns Co-Trainer Christian Wegleitner eine Dokumentation gezeigt, damit hat er dieses "Ubuntu" ins Leben gerufen. Am Anfang wurde das – wie es in einer Fußballmannschaft oft so ist – belächelt. Aber wir haben irgendwann von selbst gesagt: "Das war jetzt Ubuntu!" Da geht es um Kleinigkeiten, wenn etwa ein Ballsack vergessen wird und jemand, der nicht eingeteilt ist, nimmt ihn mit, ist das "Ubuntu". Das ist der Spirit in der Mannschaft, keiner ist sich für Drecksarbeit zu schade.