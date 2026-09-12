These: Hoff Thorup und Helm sollten beide zur Diskussion stehen

Georg Sohler:

Vermutlich wären wir vor ein paar Jahren noch kritisch gewesen und hätten sofort gefordert, dass die Trainer gehen sollen. Allerdings ist ein differenzierter Blick notwendig. Johannes Hoff Thorup hat ein Spiel in Salzburg verloren, sonst ist der SK Rapid in dieser Saison nach 90 bzw. 120 Minuten ungeschlagen.

Gegen den schottischen Vizemeister darf man trotz des Spielverlaufs auch einmal ausscheiden. Dass der SK Sturm klar geschlagen wurde, ist ja auch nicht nichts. Wenn man so will, ist das die richtige Reaktion. Und man darf nicht vergessen, dass er erst im Winter übernommen hat.

Die Hütteldorfer sind nun gut beraten, bei entsprechenden Ergebnissen am Platz an ihm festzuhalten. Bei Helm sehe ich da schon größere Gefahr. Drei Punkte nach fünf Spielen sind auch im Wissen, wie es finanziell um die Austria steht, viel zu wenig. Wenn das Ziel Meistergruppe in den kommenden Wochen außer Reichweite zu geraten droht, müsste man ihn gehen lassen.

Daniel Sauer:

Beim Rapid-Trainer dürfte es meiner Meinung nach nicht einmal eine Diskussion geben. Entwicklungen im Fußball verlaufen nicht linear - das bestätigt sich in den bisherigen Ergebnissen. Bitter ist, dass die Mannschaft ausgerechnet in einem K.O.-Spiel erstmals eingebrochen ist. Zur großen Frage wird jetzt aber, ob sich der Verein nach zwei oder drei Rückschlägen in Serie wieder der Selbstauflösung hingibt oder zusammensteht.

Den Frust der Austria-Fans kann ich schon eher verstehen. Sorge macht der Mangel an Intensität im Spiel, den Stephan Helm rasch korrigieren muss. Mit einem Auftritt wie gegen die WSG Tirol kauft sich kein Trainer mehr Zeit.

Ein Stück weit verwöhnt geworden ist man in Favoriten aber schon. Der Kader ist dünn, aber jung, gespickt mit Eigengewächsen und entwicklungsfähig. Gegenüber Lustenau, GAK, Ried und Altach muss man sich bis Ende Oktober klar abheben. Viele andere Probleme werden sich von selbst lösen.