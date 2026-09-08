5-Jahreswertung: Österreich mit Mission Impossible

Champions League:

LASK

gegen AEK Athen (GRE/a), FC Liverpool (ENG/h), Sporting Lissabon (POR/a), Slovan Bratislava (SVK/h), FK Bodö/Glimt (NOR/a), Fenerbahce Istanbul (TUR/h), Real Madrid (ESP/a), FC Porto (POR/h)

Europa League:

FC Salzburg

gegen Levski Sofia (BUL/a), AC Milan (ITA/h), NK Celje (SLO/a), RSC Anderlecht (BEL/a), Ararat-Armenia (ARM/h), Sparta Prag (CZE/h), Bayer Leverkusen (GER/a), Crystal Palace (ENG/h)

SK Sturm

gegen Stade Rennes (FRA/h), FC Bournemouth (ENG/a), Olympique Marseille (FRA/h), NK Celje (SLO/h), TSG Hoffenheim (GER/a), AZ Alkmaar (NED/a), OFI Kreta (GRE/h), Dinamo Zagreb (CRO/a)

ausgeschieden:

SK Rapid

FK Austria Wien

Es wäre so viel drinnen gewesen.

Der LASK, der FC Salzburg und mit leichten Abstrichen auch der SK Sturm zeigten in der Quali extrem viel Europacup-Geist und machten schon früh im Sommer viel Lust auf die neue Saison.

Selbst der FK Austria Wien erreichte endlich einmal zumindest das Conference-League-Playoff, wo für die jungen "Veilchen" in ihrer aktuellen Verfassung schlicht nicht mehr gegen Braga drinnen war.

Und dann kam der Selbstfaller des SK Rapid. Gegen diese limitierten, in Unterzahl agierenden und teils über das Feld humpelnden Hearts auszuscheiden, ist kaum entschuldbar und könnte uns schlussendlich den so wichtigen 15. Platz kosten.

So hat Österreich diesmal keine einzige Mannschaft in der - dieses Jahr zugegebenermaßen stärker als sonst besetzten - Conference League, dafür gleich zwei in der deutlich herausfordernden Europa League.

Zumindest bei den Salzburgern ist die Hoffnung groß, dass sie dort endlich wieder deutlich besser abschneiden als zuletzt und den einen oder anderen Bonuspunkt abstauben. Die grunderneuerten "Bullen" von Danny Röhl zeigten sich in der bisherigen Saison fast schon beängstigend stark; es ist zu hoffen, dass sie diese Form über den internationalen Herbst konservieren können.

Sturm hat tendenziell die etwas schwereren Gegner am Spielplan stehen und wirkt momentan trotz eines nominell starken Kaders noch nicht stabil genug für dieses Niveau. Hoffentlich finden sich die "Blackies" schnell, dann ist freilich auch für sie ein Weiterkommen möglich.

Beim LASK ist freilich jeder in der Champions League eingefahrene Zähler als Bonuspunkt zu werten. Mit diesem Willen, dieser Leidenschaft und speziell dieser ganz zäh zu bespielenden Spielweise werden die Linzer aber mit Sicherheit auch in der "Königsklasse" für die eine oder andere Überraschung sorgen.