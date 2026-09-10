Die SV Ried ist nicht nur für Spieler ein Sprungbrett, sondern auch für Trainer und Funktionäre - das beweisen die Wechsel von Maximilian Senft (Karlsruher SC) und Wolfgang Fiala (SK Rapid). Dem Präsidenten Thomas Gahleitner kommt bei der Bestellung neuer Führungskräfte eine Schlüsselrolle zu - schließlich muss er diese Fans, Mitgliedern, Sponsoren und der Öffentlichkeit erklären.

Das tut er im 90minuten-Interview und es ist notwendig: Neo-Coach Mario Despotovic war noch unbekannter als sein Vorgänger, Lukas Brandl ist als neuer Sportdirektor gerade einmal 28 Jahre alt. Gahleitner erklärt, wie er mit den Abgängen umgegangen ist und welche Rolle die erstarkte Konkurrenz aus dem Umfeld für ihn spielt - namentlich Ex-Serienmeister Red Bull Salzburg, der Gast am Freitagabend, und der große Rivale LASK.

90minuten: Die SV Ried hat in den letzten Monaten die sportliche Leitung komplett neu aufgestellt. Wie viele Stunden wenden Sie pro Woche für das Präsidentenamt auf?

Thomas Gahleitner: (denkt nach) Aktuell rund 20 Stunden in der Woche.

90minuten: Das ist intensiv, aber vielleicht wird es jetzt mit neuem Trainer und neuem Sportchef ruhiger – und Sie als Präsident verantworten dies letztlich. Ich möchte aber noch einmal weiter zurückgehen: Was wäre passiert, wenn Ried nicht gemäß des Zweijahresplans in die ADMIRAL Bundesliga aufgestiegen wäre?

Gahleitner: Grundsätzlich haben wir alles daran gesetzt, dass wir innerhalb der zwei Jahre aufsteigen. Die Sponsoren haben uns wegen des Aufstiegsversprechens die Treue gehalten. Wenn wir es nicht geschafft hätten, wäre es schwieriger gewesen, noch einmal ein Budget in der Größenordnung aufzustellen, mit dem wir aufsteigen könnten. Es wurde jedoch nicht alles riskiert, wir hätten auch einen Plan B gehabt, der vorsah, dass der Verein auch im Falle eines Nicht-Aufstieges trotzdem gesund dasteht.