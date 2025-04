These: Die Rapid-Trennung von Klauß kommt zum richtigen Zeitpunkt

Michael Fiala: Dass Rapid ein besonders emotionaler Verein ist, ist kein Geheimnis. Der Klub schafft es immer wieder, auch abseits des sportlichen Geschehens viel Unruhe zu erzeugen. Dass dies natürlich auch immer wieder auf den Sport abfärbt, liegt auf der Hand. Zudem ist der Klub natürlich auch in der endlosen Spirale zwischen Anspruch und Realität gefangen. Allein die Anzahl der Trainer in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Hütteldorfer keine konstante Arbeit möglich machen. Und genau diese braucht es, um auch endlich mal aus sportlicher Sicht einen Schritt zu machen. Andere Klubs in Österreich haben es ja vorgemacht. Und es ist sicher kein Zufall, dass Rapid und LASK in der Tabelle keine Rolle spielen und jene Klubs sind, die einen großen Trainerfriedhof ihr Eigen nennen können.

Daniel Sauer: Was Michael beschreibt, zeichnet Rapid ja ein Stück weit aus - große Emotionen, ein hoher Anspruch, der sich mit einer erfolgreichen Geschichte erklären lässt. Was mir derzeit fehlt, ist ein Mechanismus oder eine Person, die Unruhe - egal ob sie im Fanblock, der Mannschaft oder der Geschäftsstelle entsteht - wieder einfängt. Markus Katzer moderiert Krisen in der Öffentlichkeit nicht schlecht, steckt selbst aber zu tief im Tagesgeschäft. Vom Präsidium hört man wenig, obwohl es gerade jetzt wieder einmal wichtig wäre, auch in der Kommunikation nach außen eine Linie vorzugeben, um im Verein für Ruhe zu sorgen. Solange sich daran nichts ändert, stimme ich der These zu. Rapid kann derzeit nicht nachhaltig zur Ruhe kommen.