Sturm am Weg zum Titel? Diese Faktoren sprechen für die Grazer

Jürgen Säumel hat sich ganz offensichtlich gut beraten lassen und versucht an kommunikativen Schrauben zu drehen. Er wird nie einer sein, der aus sich herausgeht und öffentlich das große Wort führt. Aber er sagt jetzt Dinge, die er im Winter noch nicht gesagt hat und er positioniert sich in die Richtung des stillen Lenkers, was ihm nicht schlecht steht.

Mit seinen Assistenten Michael Madl und Sargon Duran scheint es zudem zu funktionieren und in der Kabine dürfte der Spirit jetzt auch passen, nachdem da im Winter noch ganz klar Defizite auszumachen waren. Und nicht zuletzt ist die Nordkurve einmal mehr stabil. Runde für Runde tragen die Fans der Schwoazn das Team ein Stück weiter zum großen Ziel. Dieser Rückhalt von den Rängen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Vorentscheidung im "Doppel" gegen Austria?

Sturm hilft aktuell freilich auch, dass bei den Gegnern alles für eine Titelverteidigung in Graz läuft. Red Bull kommt zwar immer besser in Fahrt, ist aber noch nicht konstant genug. Der Aufwärtstrend startet für diese Saison wohl ein wenig zu spät. Und bei der Austria ist der hier an dieser Stelle prognostizierte Einbruch nach dem Cup-Aus schließlich auch eingetreten.