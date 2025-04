Der Personal-Friedhof des LASK

"Jäger" der Klubs, die in den letzten Jahren näher an Salzburg herangekommen sind - So bezeichnete Thomas Sageder gegenüber 90minuten im Winter 2024 seine Aufgabe. Zwei Monate später wurde er durch Thomas Darasz ersetzt.

Bei seiner Vorstellung nach der Saison 2022/23 unter Didi Kühbauer verwies man auf seine Tätigkeit als Co-Trainer bei Oliver Glasner sowie des FC Liefering. Sageder durfte übrigens mit zahlreichen Neuzugängen starten, nachdem der Transfer von Keito Nakamura Millionen in die Kasse gespült hatte.

Dass man ihn im April 2024 von seinem Posten entfernte, ist isoliert betrachtet folgerichtig. In der Europa-League-Gruppenphase verließ man (trotz ansprechender Leistungen) den Platz fünfmal als Verlierer, im Cup setzte es ein Viertelfinal-Aus (wenn auch gegen Salzburg), in der Liga holte er in den letzten zehn Spielen nur zwei Siege. So verständlich das bei dieser Performance ist, so auffällig ist es, dass man sich nicht die notwendige Zeit gibt, um unerfahrene Cheftrainer Fuß fassen zu lassen.