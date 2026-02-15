Daniel Sauer: Nach der Niederlage gegen die Austria im Herbst ging die Talfahrt erst richtig los - sollte sich das Blatt ausgerechnet in Wien-Favoriten wenden, wäre das natürlich poetisch. Damit rechnen sollte man aber nicht. Johannes Hoff Thorup ist vieles, aber kein Pragmatiker und wird Zeit brauchen, um eine Mannschaft nach seinen Vorstellungen zu formen.

Rapid agiert derzeit mit viel Ballbesitz und wenig Selbstvertrauen, seinem Gegenüber Stephan Helm spielt das voll in die Karten. Das Derby gegen effektive "Veilchen" kommt zu früh und wird die nächste Enttäuschung für Rapid-Fans, die sich mit dem Gedanken anfreunden können, dass es auch in der Qualifikationsgruppe viel zu gewinnen und weiterzuentwickeln gibt.

Harald Prantl: Was aus grün-weißer Sicht zu befürchten war, ist eingetreten - Johannes Hoff Thorup braucht Zeit, um den SK Rapid nach seinen Vorstellungen zu entwickeln. Eine verunsicherte Elf, die dennoch den Anspruch hat, Fußball zu spielen, scheint für die Wiener Austria ein gefundenes Fressen. Die Brust der Violetten ist breit, wenn sie mit einem Gegner konfrontiert sind, der ihnen in der Offensive Platz gibt, sind sie am stärksten.

Nichtsdestoweniger wäre es bei weitem nicht das erste Derby in der jüngeren Vergangenheit, das mit einem überraschenden Ergebnis aufwartet und einen Wendepunkt in den Saisonen der beiden Klubs darstellt. Ein Derby hat eigene Gesetze – das wurde zu oft belegt, um nur eine leere Floskel zu sein.