Šaljić: "Es war zu früh, irgendwo hinzugehen"

Sanel Šaljić hat ein außergewöhnliches Jahr hinter sich. Im Frühjahr noch beim SV Stripfing, entwickelte er sich im Spätsommer nach dem Abgang von Dominik Fitz zum großen Hoffnungsträger in der Offensive des FK Austria Wien.

Doch eine Verletzung am Sprunggelenk stoppte den Aufstieg des 20-Jährigen. Allerdings nur zwischenzeitlich.

"Wenn man fällt, einfach wieder aufstehen", nennt der Linksfuß im Interview mit 90minuten eine der Lektionen, die ihn das Jahr 2025 gelehrt hat.

Der ÖFB-U21-Teamspieler erzählt zudem über Angebote von anderen Nationen, tägliche WhatsApp-Nachrichten von Manuel Ortlechner und warum es für einen Wechsel ins Ausland noch zu früh war.

90minuten: Vor einem Jahr hast du die Vorbereitung noch mit dem SV Stripfing gemacht. In der Zwischenzeit hast du dich zum Hoffnungsträger bei der Austria entwickelt, einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben und bist U21-Teamspieler.

Sanel Šaljić: 2025 war ein gutes Jahr für mich.

90minuten: Ist es schnell gegangen?

Šaljić: Eigentlich schon. Als ich im Sommer zu den Profis gekommen bin, habe ich mir gedacht, ich schaue, dass ich meine Einsatzminuten bekomme, wenn es nicht funktioniert, spiele ich bei den Young Violets. Im fünften Spiel bin ich in der Startelf gestanden. Das habe ich so nicht erwartet. Es ist nicht so einfach, sich in eine gestandene Mannschaft reinzuspielen. Und mit dem Abgang von Dominik Fitz hatte ich Glück. Ich habe meine Chance genutzt.