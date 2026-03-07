These: Der SK Rapid wäre in der Quali-Gruppe besser aufgehoben

Georg Sohler: Der SCR Altach hat den Bullen die Hörner gestutzt und steht im ÖFB-Cup-Finale - der Einzug in die Meisterguppe wäre aber ein noch größerer Erfolg. Warum? Es schafften schon Zweit- und Drittligisten den Einzug ins Endspiel und sogar Cupsieger können absteigen.

Was spricht für den Serben? In der "Zaric-Tabelle" seit Spieltag 17 liegt der SCR Altach voran. Vermutlich werden sie ihm bei diesem vorzeitigen Klassenerhalt eine Statue errichten, aus den vielen Steinen, die den Verantwortlichen in Altach vom Herzen fallen werden.

Natürlich wird er dann von Großklubs umgarnt, die Trainer brauchen. Der aktuelle SCRA-Coach wird sich hingegen genau überlegen, wer da anklopft. Stress hat er mit 37 Jahren keinen, da könnte er ruhig dem Vorbild von Maximilian Senft folgen, der ebenfalls beim "Kleinklub" blieb. Ein weiteres Beispiel ist just sein Vorgänger, der den Klassenerhalt schaffte und dann später von Sturm Graz geholt wurde.

Aktuell wüsste ich nicht, wer ihn holen sollte. Beichler hat einen langfristigen Vertrag. Parensen würde sich nicht gleich wieder in Altach bedienen, wenn ein Altach-Trainer gerade unerfolgreich war. Sollte der LASK nicht komplett zusammenbrechen, bleibt Kühbauer. Einzig die Wiener Großklubs sind immer wieder für eine Überraschung gut, wobei die Antwort auf mögliche Fragen nach einem Trainerwechsel nicht Zaric lauten wird.

Daniel Sauer: Man kann vor Ognjen Zaric nur den Hut ziehen. Nicht jeder Trainer hätte die Nachfolge von Fabio Ingolitsch ähnlich souverän angetreten und eine eigentlich bereits ordentliche Halbsaison derart in den Schatten gestellt. Gleichzeitig sollte man die Kirche im Dorf lassen. Vier seiner ersten sechs Spiele hat Zaric mit Altach zu Hause bestritten. Ja, die Defensive steht grundsolide. Ja, Zaric ist bis jetzt ungeschlagen. Gleichzeitig benötigt die Offensive derzeit 71 Minuten pro Tor - es gibt also Luft nach oben.

Sollte Altach am Sonntag gegen Sturm Graz gewinnen und in die Meister-Gruppe einziehen, kann der Verein zum ersten Mal seit Langem in Ruhe arbeiten. Ich würde die Weiterentwicklung von Mannschaft und Trainer gerne über eine volle Saison sehen - wenn sie ähnlich verläuft wie bisher, wäre ein beruflicher Aufstieg mehr als verdient. Überraschen - das steht spätestens seit Mittwoch fest - kann Zaric jedenfalls wie derzeit kein anderer. Wer Meister und Vizemeister aus dem Cup eliminiert und ins Finale einzieht, hat sich mit Sicherheit schon jetzt in einige Notizbücher eingetragen.