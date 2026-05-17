Georg Sohler:

Ich bin immer ein Freund des Umstandes, dass jener Verein verdient Meister ist, der am Ende die meisten Punkte gesammelt hat. Sollte es der SK Sturm sein, wäre das genauso fair oder unfair.

Es war beim Spiel gegen Salzburg ohnehin ersichtlich, dass die Athletiker nicht den schönsten Fußball spielen. Sie sind unter Trainer Didi Kühbauer vor allem hoch effizient und sehr konzentriert in dem was sie tun.

An einem guten Tag kann den "Bullen" hinsichtlich Attraktivität niemand das Wasser reichen. Davon können sie sich aber nichts kaufen. Von lässigen Ballstafetten bis in den gegnerischen Sechzehner hat man halt wenig, wenn man nicht trifft - der Gegner aber schon.

Attraktivität wird ja auch dem TSV Hartberg herzlich wurscht sein, weil er sich den Abstiegskampf auch ohne Tiki-Taka seit Spieltag 22 aus der Ferne ansieht. Es geht nur und ausschließlich um die Tabelle. Sonst kommen wir in Teufels Küche: Sollen wir noch die Anzahl der geschossenen Tore miteinrechnen oder die erhaltenen? Vielleicht ein Extrapunkt für den höchsten xG-Wert und den schönsten Torjubel des Co-Trainers?

Daniel Sauer:

In mir strebt sich viel dagegen, dieser These zuzustimmen. Zumal der LASK in den letzten Wochen mit Sicherheit nicht den attraktivsten Fußball der Liga auf den Platz gebracht hat.

Die Erinnerungen an den katastrophalen Saisonstart sind auch präsent. Sturm Graz hatte bis in den Oktober elf Punkte Vorsprung auf die Linzer.

Andererseits hat der Titelverteidiger diesen Vorsprung in enttäuschender Manier noch vor der Punkteteilung verspielt. Auch ein Trainerwechsel hat kaum Aufschwung gebracht. Eine Erfolgsgeschichte lässt sich daraus nicht wirklich schreiben.

Didi Kühbauer hat vielleicht nicht die insgesamt beste, aber effektivste Mannschaft dieser Spielzeit geformt. Gäbe es dafür einen Titel, könnte man ihn schon jetzt verleihen. Dass die Meisterschaft am letzten Spieltag und strikt anhand der Tabelle vergeben wird, halte ich wie Georg für richtig und fair.