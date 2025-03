Harald Prantl: Als ob es noch ein ausverkauftes Länderspiel bräuchte, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. In einem Punkt muss ich der These nichtsdestoweniger widersprechen: Österreich braucht kein Nationalstadion, sondern die Hauptstadt eine Multifunktionsarena. Dass sich Teamchef Ralf Rangnick und Sportstadtrat Peter Hacker in der öffentlich ausgetragenen Diskussion darüber langsam, aber sicher in einem Kleinkrieg zu verzetteln scheinen, ist hoffentlich nur ein Eindruck, der wahren Grundlagen entbehrt. Aber das ist wieder ein anderes Thema...

Michael Fiala: Die Diskussionen der vergangenen Monate haben wieder eines gezeigt: Ein schwach geführter ÖFB ist leider nicht in der Lage, den Rückenwind, den Ralf Rangnick bei diesem Thema erzeugt, zu nützen. Im Gegenteil: Die Schwäche geht sogar so weit, dass der Wiener Stadtrat Peter Hacker einfach in die Gegenoffensive geht, und Rangnick selbst attackiert. Vermutlich in dem Wissen, dass der restliche Verband sowieso mit sich beschäftigt ist und nicht kontern kann. Aber zurück zum Thema: Bitte bei Haralds Antwort weiterlesen.

