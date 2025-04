Die Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Es war erstaunlich ruhig in den vergangenen Tagen. Und das, obwohl heute Mittwoch ab 16 Uhr eine womöglich folgenschwere Entscheidung in der ÖFB-Wahlkommission getroffen wird. Das ist man beim größten Sportverband Österreichs eigentlich nicht gewöhnt. Normalerweise werden vor so einem Ereignis in den Medien die Zitate der verantwortlichen Funktionäre nur so hin- und hergeworfen.

Sollte es heute bereits eine Vorentscheidung geben, wer am 18. Mai bei der ÖFB-Generalversammlung zum neuen Präsidenten oder zur neuen Präsidentin gewählt wird – es wird die Zukunft des Verbands maßgeblich beeinflussen. Hoffentlich zum Positiven, denn der ÖFB muss nach Jahren der öffentlichen Selbstzerfleischung endlich wieder zur Ruhe kommen.