"Dann ist Ralf Rangnick Geschichte"

Am Freitag-Nachmittag geht es wieder einmal beim ÖFB zur Sache. In einem Wiener Hotel steigt dann eine Präsidiumssitzung und im Anschluss eine Wahlausschusssitzung, in deren Rahmen erstmals Namen von Präsidentschaftskandidaten vorgelegt werden sollen.

Und: Es ist ein Tag, der auch das Zeug dazu hat, dass "der ÖFB in weiterer Folge implodiert", wie es ein ÖFB-Insider gegenüber 90minuten formuliert. Generell kann man festhalten: Offizielle Statements sind in diesen Tagen rar. Sämtliche, in den Medien genannten Kandidat:innen, üben sich entweder in Stehsätzen oder wollen gleich gar nichts sagen. Genannt wurden unter anderem: Kurt Svoboda (Uniqa), Roland Schmid (Immo United), Brigitte Annerl (Unternehmerin und TSV Hartberg), Johannes Wutzlhofer (Rechtsanwalt und Interimspräsident des Burgenländischen Fußballverbandes) sowie Christian Jauk (Bankmanager und Präsident des SK Sturm Graz ).

Lieber früher als später

Das Ringen um den Spitzenjob im ÖFB geht aber so oder so in die entscheidende Phase. In den vergangenen Tagen gab es in Rahmen von Hearings Gespräche mit Personen, "die sich grundsätzlich bereit erklärt haben, das Amt zu übernehmen", sagt Martin Mutz, der aktuell als Präsident des Kärntner Fußballverbandes den Wahlausschuss leitet, im 90minuten-Interview.

In die Sitzung, morgen Freitag, will Mutz, "ergebnisoffen" gehen. Eine Entscheidung soll aber eher früher als später fallen, denn "die mediale Begleitung dieses Prozesses ist nicht optimal", meint der Kärntner und spricht damit die ständig kolportierte Gerüchteküche an. Gefunden werden soll jedenfalls ein Kandidat oder Kandidatin, der/die eine "breite Zustimmung erhält, sonst kann man auch nicht erfolgreich führen."

Eines ist Mutz dann dennoch wichtig: "Es gibt keinen Wahlkampf, das entspricht nicht der Stimmungslage, die ich wahrnehme. Wir sind dankbar, dass es mehrere Kandidat:innen gibt, die sich das zutrauen."