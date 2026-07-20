Sturm vor Weichenstellung - auf und neben dem Platz

Mit Leon Grgic hat ein Stürmer für die Zukunft gerade seinen Vertrag verlängert. Er ist aber noch am Weg zurück von einem Kreuzbandriss und frühestens im Herbst ein Thema, weshalb Fabio Ingolitsch intern darauf gedrängt hat, noch einen "Wandstürmer" zu verpflichten, der Gefahr in der Box und Durchsetzungskraft aufweist.

Mit Nelson Weiper, der bis Saisonende aus Mainz kommt, wurde dieser für den Moment gefunden. Weiper wurde auch noch rechtzeitig angemeldet, sodass er im Europacup spielberechtigt ist. Aber er ist eben nur ausgeliehen und das ohne Kaufoption.

Ingolitsch: "Atmosphärisch so gut wie nie zuvor"

Einen Linksverteidiger braucht Sturm nach dem Abgang von Emir Karic jedenfalls, auch in der Innenverteidigung könnte es noch Bedarf geben. Inzwischen ist der Sportdirektor händeringend darum bemüht, seinen Kader schlanker werden zu lassen und die Spieler anzubringen, mit denen man nicht mehr plant.

Emanuel Aiwu wurde erfolgreich nach Zypern transferiert, bei Niklas Geyrhofer, Amady Camara oder Maurice Malone heißt es weiter: Bitte warten. Dass die beiden erstgenannten gerade wieder verletzt sind, wird den Prozess eher nicht beschleunigen. Unabhängig davon ist die Ausgangslage für die Schwoazn vor dem Europacupspiel nicht die schlechteste.

Die Ingolitsch-Elf trifft auf einen Gegner, der sich im Totalumbruch befindet. Nachdem in der abgelaufenen Saison auf den letzten Metern der Titel noch vergeigt wurde, ist der Trainer zu den Glasgow Rangers gegangen und vom Top-Torjäger abwärts hat ein weiteres halbes Dutzend Stammspieler die Mannschaft aus dem Tynecastle Park verlassen.

Es besteht also Hoffnung, dass Sturm schon ein paar Schritte weiter beim Formen des neuen Teams und ein Stück weit eingespielter als der Gegner ist.

Die Stimmung könnte jedenfalls besser nicht sein, sagt der Cheftrainer in der "Kleinen Zeitung". Leute wie Jürgen Heil oder Albert Vallci würden durch ihre positive Art viele mitreißen, die Mischung im Kader würde passen und überhaupt sei es "atmosphärisch so gut wie nie zuvor", so das Gefühl von Fabio Ingolitsch.

Wie oder woran er das nach erst sechs Monaten bei Sturm festmacht, wird nur er selbst wissen. Aber gut, wenn die Gefühle positive sind.

Sturm lässt sich schlechtmachen

Abseits des Spielfeldes läuft derzeit in Graz nicht alles rund. Lauter kleine bis mittlere Baustellen sorgen immer wieder für Unruhe und wie gewohnt handhabt man die Dinge kommunikativ nicht optimal.

Man nehme dazu nur das Beispiel Aiwu, der vor seinem Abgang zum Training der zweiten Mannschaft versetzt wurde und sich erfolgreich dagegen wehrte.