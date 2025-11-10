Auch deshalb, weil alle Spitzenteams ordentlichen Schwankungen unterliegen. Sturm ist nach Verlustpunkten immer noch gleichauf mit Tabellenführer Salzburg. In dieser Meisterschaft wird am Ende wohl der vorne sein, der die längste konstante Phase zustande bringt.

Neuer Säumel-Vertrag im Winter?

Und da wäre dann noch der Trainer. Jürgen Säumel hat einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Das Gerede über die Verlängerung seines Kontrakts kommt medial langsam ins Laufen, in Messendorf aber offenbar noch nicht. Mit ihm hätte noch keiner gesprochen, ließ Säumel wissen.

Und wenn man Michael Parensens ausweichende Antworten zum Thema unlängst in der "Kleinen Zeitung" dazunimmt, kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass hier noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Was in jedem Fall tunlichst vermieden werden sollte, ist, dieses Thema zu lange in den Frühling zu schleppen.

Wenn man in den Verein hineinhorcht, ist immer wieder zu vernehmen, dass Parensen und Säumel nicht immer auf einer Linie sind. Insbesondere der Trainer hätte sich da und dort ein wenig mehr Unterstützung des Sportchefs erwartet, heißt es.

Wie auch immer diese persönliche Beziehung gelagert ist, gibt es keinen schlagenden Grund, nicht mit Säumel auch in die nächste Saison zu gehen. Er hat zu einem schwierigen Zeitpunkt übernommen, mit seinem Team diese Situation mehr als ansprechend gemeistert und er hat ganz offensichtlich auch in der Kabine und am Trainingsplatz ein gutes Standing. Die Winterpause wäre ein mehr als guter Zeitpunkt, um die weitere Zusammenarbeit bekanntzugeben.

Jürgen Pucher ist Buchautor, Politikwissenschaftler, Fußballjournalist und praktizierender Sturmfan in Wien. Der Steirer war Mitgründer der Fanplattform Sturm12.at. Seit 2015 ist Pucher als Betreiber des Podcast BlackFM aktiv, der sich den "Schwoazn" widmet. Für 90minuten.at schreibt er in regelmäßigen Abständen die Kolumne "12 Meter".