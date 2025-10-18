Sturm würde sich mit 30 Millionen Euro am Umbau beteiligen, wenn der Verein dafür die Vermarktungsrechte an Liebenau bekäme. Kosten würde der Umbau seiner Meinung nach außerdem nur 110 Millionen und nicht 150, wie in der Machbarkeitsstudie jemand ausgerechnet hat. Sein Vizepräsident sei Bau-Experte, der wisse das, so Jauk.

Elke Kahr schickt Termine aus

Für den GAK hat der Sturm-Boss in seinem Vorschlag die Rolle des ungeliebten Stiefkinds vorgesehen, das man eigentlich nicht will, aber zur Familienfeier mitnehmen muss. Die notorisch klammen Roten bräuchten nichts zahlen, dürften dafür aber auch nichts bestimmen. Aber: Sie bekämen die Erlaubnis, gratis in Liebenau zu spielen und wenn sie ein Heimspiel haben, würde ihnen Christian Jauk auch eine rot-weiße Beleuchtung einschalten.

Jetzt rührten sich auf einmal die Verantwortlichen des GAK und völlig überraschend fanden sie ihre Rolle in Jauks Konzept nicht sehr attraktiv und zogen sich, das gesagt habend, gleich wieder beleidigt zurück.

Elke Kahr, inzwischen wahrscheinlich von wohlmeinenden Mitarbeitern darüber informiert, dass ihre beiden Interviews insgesamt eventuell eher ungünstig in alle Richtungen ausgestrahlt haben, begann Termine auszuschicken. Zunächst sollte Christian Jauk ihr dieses Konzept ins Rathaus bringen, sodass sie es begutachten könne. Ihren Finanzstadtrat, ein profunder Kenner der Materie, lud sie sich dazu ein. Der solle auch schauen, ob das was taugt.

Was im Büro der Bürgermeisterin besprochen wurde, durfte im Anschluss niemand sagen. Am nächsten Tag pilgerte eine GAK-Delegation zu Elke Kahr. Über dieses Gespräch ist noch weniger bekannt, sehr wahrscheinlich gab es tröstende Worte der Bürgermeisterin für den so stiefmütterlich behandelten Stadtklub.

Der GAK hat ein Geld gefunden

Am wieder nächsten Tag traf sich dann die große Runde. Alle Parteien der Stadtregierung sowie Abordnungen der beiden Fußballvereine gaben sich ein Stelldichein. Schließlich gilt es ja ein Stadion umzubauen und zu schauen, wie man das bezahlen soll. Wir erinnern uns: Das Geld kann man nicht erfinden. Elke Kahr hatte für diese Zusammenkunft keine Zeit, aber ihr Finanzstadtrat war inzwischen gut eingearbeitet.

Im Anschluss an den Austausch herrschte so etwas wie Aufbruchsstimmung. Im Wesentlichen war die versammelte Gruppe froh, dass alle der Meinung sind, man sollte das angehen, was schon im Juni alle angegangen sind. Die große Lösung. Den Um- und Ausbau von Liebenau.

Und der GAK sorgte noch dazu für große Augen bei den anderen. Man habe ein Geld gefunden und wolle auch mitzahlen und mitvermarkten. Hätte man eh schon immer gewollt, sagt Rene Ziesler, der rote Chef. Hat irgendwie nur bislang nie jemand gehört, oder so.