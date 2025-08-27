Sturm Graz: Parensens Sommer

Der SK Sturm spielt in den kommenden Wochen international in der Gruppenphase der Europa League. Was nach dem Hinspiel in Norwegen schon entschieden war, wurde am Dienstag mit dem 2:1 in Klagenfurt (Spielbericht >>>) nur noch offiziell bestätigt.

Der Klassenunterschied zwischen den Schwoazn und Bodø/Glimt war dann doch erschreckend eindeutig, Sturm wurde im wahrsten Sinne des Wortes vom Blitz getroffen. Prestige-Heimerfolg hin oder her.

Perspektivspieler statt Stars

Sei’s drum. Die Konzentration gilt ab sofort den kommenden Aufgaben in der Meisterschaft, im Cup und in der zweiten europäischen Leistungsklasse. Finanziell ist dieses Programm freilich weit weniger erfreulich, als es die Königsklasse gewesen wäre, für die Fans hat es allerdings auch Vorteile. Sturm kann die Europa League in Liebenau spielen, die Schwoazn ersparen sich die mühsamen Fahrten nach Klagenfurt.