Sturm Graz: Umbruch bei gutem Wind

Die heimische Liga geht in die Länderspielpause und die kommt gerade recht!

Wenn man sich Spiele wie exemplarisch Sturm gegen Red Bull Salzburg am Freitag ansieht, dann tut ein wenig Verschnaufen und die eine oder andere Besinnung darauf, dass es Fußballspielen und nicht raufen heißt, sicher gut.

Auch das wieder einmal aufwallende Kühbauersche Mütchen kann abkühlen und Dietmar Riegler kann zwei Wochen telefonieren, ob sich vielleicht ein anderer Trainer findet, der den drohenden Abstiegskampf des WAC eher abwenden kann.

Und alle Trainerteams der oberen sechs Mannschaften können sich schon einmal überlegen, wie sie es psychologisch anlegen werden, dass sie ab jetzt acht Runden lang Finalspiele haben werden und in keinem davon Favorit sind.

Sturm-Umbruch ist im Gange

Der eine oder andere mag die Geschichte dieser Meisterschaft aus der Perspektive der Spannung und der extrem dicht beieinanderliegenden Teams erzählen. In Wahrheit ist es eher ein Drama der sukzessive abfallende Leistungsfähigkeit der früheren Top-Klubs.

Alle in der Liga sollten sich in Fragen der Ausbildung, der Spielweise und der Strategie wie man sich innerhalb der österreichischen Rahmenbedingungen als Fußballklub positionieren könnte, so ihre Gedanken machen.