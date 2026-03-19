90minuten: Die Liga wirkt dieses Jahr extrem ausgeglichen. Das nächste Spiel ist gegen Salzburg. Ist das trotz deren Problemen sehr entscheidend?

Gorenc Stankovič: Es ist dieses Jahr alles sehr eng. Seit ich in Österreich bin, habe ich so eine Situation noch nicht erlebt. Früher gab es vielleicht zwei oder drei Teams an der Spitze, jetzt ist jedes Spiel entscheidend. In der Meistergruppe ist es in jeder Partie schwierig, einen Sieg einzufahren. Alle können Meister werden.

90minuten: Du bist ja seit ein paar Jahren hier. Was sagt der Tabellenstand über die Qualität der Liga aus?

Gorenc Stankovič: Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Die Spielzeiten sind nicht einfacher oder schwieriger, sondern schlichtweg anders als beispielsweise vor zwei Jahren. Mit der Punkteteilung wird alles noch knapper und dieses Jahr ist das noch mehr der Fall. Jetzt sind fünf Teams innerhalb von zwei Punkten und alle sechs innerhalb von fünf. Ich denke nicht, dass die Liga deswegen schlechter ist. Am Ende wird sich die Mannschaft durchsetzen, die die meisten Punkte hat – hoffentlich sind wir das.

90minuten: Wir schauen ja immer auf die Großen, aber ich denke, die Kleinen sind besser geworden. Teilst du diese Ansicht?

Gorenc Stankovič: Viele von denen sind schon länger zusammen und wissen daher genau, wie sie spielen wollen. Es ist also in Ried oder Tirol immer schwierig zu spielen. Das war es schon vor ein paar Jahren, aber jetzt ist es noch schwieriger. Das heißt nicht, dass die oben schlechter geworden sind, die unten sind nun besser. Vor zehn oder 15 Jahren wusstest du, dass du gegen die kleinen Klubs gewinnst – diese Zeit ist vorbei.

90minuten: Wenn wir kurz ausschließen, dass Sturm Meister werden kann: Wer soll den Teller dann holen?

Gorenc Stankovič: (lacht) Wenn nicht wir, dann niemand.

90minuten: Sprechen wir noch über dich. Du kennst das Gefühl vieler deiner jungen Teamkollegen, als Teenager zu debütieren, in deinem Fall für Domzale in Slowenien. Wie fühlt sich das an?

Gorenc Stankovič: Das war schon ein besonderer Moment. Ich war 17 Jahre alt und auf einmal spielst du Woche für Woche für den Klub, bei dem du die Ausbildung durchlaufen hast. Das ist ein wahrgewordener Traum. Es ist für unsere Jungs wichtig, diese Erfahrung zu machen und eine Chance zu bekommen. Wenn sie mehrere Spiele machen, werden sie nur besser werden. Du siehst auch, wie sie kämpfen und Woche für Woche ihr Potenzial zeigen wollen.