Sturm Graz: Entwicklungscoach Fabio Ingolitsch

Man kann es so sagen: Beim SK Sturm ist seit der letzten Runde 2025 im Dezember kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Zunächst wurde Jürgen Säumel in einem für eine Vereinslegende unwürdigen Prozess, dafür dürfen sich die Verantwortlichen noch lange nachschämen, schließlich entlassen.

In einem erneut holprigen Vorgang ist zuerst Maximilian Senft doch nicht neuer Trainer geworden. In Zürich hat man bei Gerald Scheiblehner angerufen, dem das Abenteuer Sturm derzeit wohl zu heikel war. Verpflichtet haben die Grazer dann den "Wunschkandidaten von Anfang an" (O-Ton Michael Parensen) Fabio Ingolitsch aus Altach.

Der Meister ist im Umbruch angekommen

Und dieser neue Übungsleiter startet einen Job in Messendorf, den man getrost als Mammutaufgabe bezeichnen kann. Mittlerweile sagen nämlich die Leute von den Schwoazn selbst, was allen anderen ohnehin schon längst aufgefallen ist: Es findet ein Umbruch beim Meister statt. Kaderkosten müssten reduziert werden und Neuverpflichtungen haben einer Entwicklungsperspektive zu folgen, um später gute Transfererlöse erzielen zu können.