Erfolgscoach Ilzer exklusiv: "Ich bin ein Zirkusdirektor!"

90minuten: Und die Champions League?

Ilzer: Ziele und Visionen sind der Treibstoff, der in uns steckt. Der Fokus muss aber darauf liegen, was täglich zu tun ist. Um eine gute Zukunft zu haben, muss man das meistern, was zwischen dem Jetzt und der Zukunft liegt. Das sind für uns konkret 14 Spiele in der Bundesliga. In denen heißt es, bereit zu sein für Blut, Schweiß und Tränen.

90minuten: Wofür stehen diese Schlagworte konkret?

Ilzer: Blut: den vollen körperlichen Einsatz bringen. Schweiß: unser täglicher Aufwand, das Invest, das wir einbringen. Tränen: die Emotionen wie Sieg, Niederlage oder persönliche Dinge zu verarbeiten. Wenn wir als TSG bereit sind, werden wir das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausholen. Für was es dann reicht, wird man sehen.

90minuten: Dazu passt, dass Hoffenheim in der Marktwert-Tabelle Achter ist, in der echten Tabelle Dritter. Kein Team überperformt mehr.

Ilzer: Dabei entwickelt sich der Marktwert permanent mit, wir haben ihn seit dem Sommer ja schon um 40, 50 Millionen gesteigert. Der Umbruch im Sommer war nach den Erkenntnissen des Frühjahrs unabdingbar. Wir wollten eine Gruppe entwickeln, die zum einen aus sehr erfahrenen Hochqualitätsspielern der Vergangenheit besteht, zum anderen aus vielen jungen hungrigen Talenten. Diese Mischung ist prädestiniert für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen lassen wollen. Es gab aber noch eine weitere Herausforderung.

90minuten: Und zwar?

Ilzer: Andi (Anm.: Sportchef Schicker) hatte wirtschaftliche Vorgaben, die auch ich mitzutragen hatte. Wir haben trotz des großen Umbruchs ja ein Transferplus geschafft. Wir haben Plätze im Kader geschaffen, um auch zukünftig ein Transferplus zu schaffen. Und wir haben die Personalkosten gesenkt. Und trotzdem hat sich unter all diesen Voraussetzungen eine Mannschaft entwickelt, die einen herausragenden Teamspirit hat und die Lust in sich trägt, sich weiterzuentwickeln.

90minuten: Sie sprechen Andi Schicker an, der im Laufe dieser Saison auch an anderen Standorten wie Wolfsburg heiß begehrt war. Haben Sie ihm gut zugeredet, das Projekt Hoffenheim nicht im Stich zu lassen?

Ilzer: Andi und ich haben seit unserer gemeinsamen Zeit in Graz ein intensives Arbeitsverhältnis und sind darüber hinaus auch privat sehr gut befreundet. Es wundert mich nicht, dass um ihn ein "G‘riss" entstanden ist, wie man in Österreich sagt. Er liefert seit Jahren einen extrem guten Job ab. Deshalb freut es mich, wenn er begehrt und in aller Munde ist, ich gönne ihm das sehr. Ich habe mich aber auch sehr gefreut, dass er sich entschieden hat, den Weg mit uns weiterzugehen. Er schafft die perfekten Bedingungen für meine Kernarbeit, das Potenzial meiner Spieler zu maximieren und daraus eine erfolgreiche Mannschaft zu formen.

90minuten: Holt er Sie bei solchen Fragen mit ins Boot?

Ilzer: Er kommt jeden Tag zu mir ins Büro, wir unterhalten uns immer über Themen, die anstehen. Ich bin ein vertrauter Weggefährte von ihm, natürlich tauschen wir uns aus. Er spricht ganz offen mit mir über solche Dinge.

90minuten: Die Statistik weist Hoffenheim in vielen Punkten als Führender aus – bei den intensiven Läufen, den Sprints, den Fouls. Wie bringt man eine Mannschaft dazu, sich so zu schinden?

Ilzer: Fouls zu begehen, steht nicht auf meiner Menükarte, ein Foul ist immer ein schlecht geführter Zweikampf. Die Mannschaft hat sich dazu committet, die Basics einzubringen, die man braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Dazu gehören Sprints und eine große Laufbereitschaft. Wir sind ein kleiner Verein, der es aber wagt, groß zu träumen. Das wollen andere auch, aber der Unterschied ist die Umsetzung. Man muss dazu eine Haltung entwickeln. Es braucht allerdings beides: Kampfeslust und Fußballkunst. Wenn man so manches Tor von uns sieht, da steckt schon eine hohe fußballerische Qualität drin. Darüber hinaus geht es um Identifikation. Jeder Spieler muss sich mit dem gemeinsamen Ziel identifizieren und ein klares Rollenverständnis für seine Aufgabe haben. Das große Ganze muss immer über dem eigenen Ego stehen.

90minuten: Wie unangenehm mussten Sie zu Ihrem Landsmann Alexander Prass sein? Er kam langsam in die Saison, zeigte sich zuletzt stark verbessert, saß beim jüngsten Spiel gegen Union Berlin aber 83 Minuten auf der Bank.

Ilzer: Alex hat mit Bazou Toure einen sehr starken Konkurrenten auf dem linken Flügel. Er hat sich dieser Herausforderung gestellt und sich auch nicht hängen lassen, wenn Bazou mehr gespielt hat. Als Bazou beim Afrika Cup war, hat Alex gespielt und ständig das Niveau seiner Leistungen nach oben geschraubt. Gegen Union hat er nur nicht angefangen, weil er leicht angeschlagen war.