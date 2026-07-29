Drei Pflichtspiele, 9:0 Tore. Davon sechs in der Champions League-Qualifikation. Nicht ganz verkehrt, wie der SK Sturm Graz in die Saison 2026/27 gestartet ist.

Neben dem Einzug in die nächste Cup-Runde bedeutet dieser Auftakt erstens die fixe Teilnahme an der Europa-League-Ligaphase und zweitens rund zehn Millionen Euro Mehreinnahmen für die Klub-Kassa der Schwoazn.

Finanzieller Spielraum erarbeitet

Diese finanziellen Kennzahlen sind es auch, die unter dem Strich nach dem Duell gegen die Hearts of Midlothian am schwersten wiegen. Mit diesen Mehreinnahmen hat sich Sturm und seine sportliche Leitung in Zeiten des von oben verordneten Sparkurses eine gewisse Beweglichkeit am Transfermarkt erarbeitet.

Trainer Fabio Ingolitsch rief schon vor dem Rückspiel in Schottland die Devise aus, dass im Falle einer europäischen Ligaphase jede Position in seinem Kader adäquat doppelt besetzt sein müsse.

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Das umzusetzen, sollte für Sportchef Michael Parensen jetzt auch möglich sein.

Vor allem in der Außenverteidigung wird Sturm wohl noch tätig werden, in den verbleibenden Wochen der Transferzeit. Dazu sind weiterhin die angestrebten Lösungen mit jenen Spielern zu finden, mit denen nicht mehr geplant wird. Maurice Malone, Niklas Geyrhofer, Peter Kiedl und Amady Camara möchte man vor dem Herbst gerne noch "anbringen".