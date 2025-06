Sturm: Under Construction

Wie bekannt ist die Machbarkeitsstudie zum geplanten Umbau fertig und die Kosten wurden einmal mit rund 150 Millionen Euro veranschlagt. Rund 100 Millionen kostet der reine Umbau mit allem was dazugehört. Der Rest setzt sich aus notwendigen Grundstücks- und Gebäudeankäufen sowie Dingen wie dem Park and Ride-System zusammen. Da sehen manche durchaus noch Einsparungspotenzial. So oder so, die Gespräche über Finanzierung und konkrete Ausgestaltung kommen im Hintergrund immer mehr ins Laufen.

Insgesamt ist man in fast allen Lagern vorsichtig optimistisch. Ein konstruktives Treffen zu Fragen der Finanzierung zwischen Stadt- und Landesregierung soll bereits stattgefunden haben. Bürgermeisterin und Landeshauptmann sind – trotz diametral entgegengesetzter politischer Grundausrichtung – an einer gemeinsamen Lösung interessiert.

GAK "Problembär" bei Stadionlösung?

Bleiben noch die Vereine und da könnte einer der größeren Stolpersteine lauern. Während Sturm zu Bürgermeisterin und Landeshauptmann einen guten Draht zu haben scheint und außerdem informell auch schon einen finanziellen Beitrag zu den Umbauten zugesagt hat, ist die Lage beim Stadtrivalen undurchsichtig.

Aus Teilen der operativen Leitung kommt wiederholt die Aussage, es sei schlicht kein Geld für einen solchen Beitrag da. Der Präsident soll die Notwendigkeit eines GAK-Anteils sehr wohl sehen, habe laut unterschiedlichen Quellen aber das Heft des Handelns nicht zur Gänze in der Hand.

Und die rote Fanszene vermutet an allen Ecken und Enden eine geplante Übervorteilung ihres Verein durch den SK Sturm. Diese Situation birgt noch das eine oder andere Eskalationspotenzial, bis Ende des Jahres soll es laut Insidern aber in jedem Fall Gewissheit geben, was mit Liebenau ab 2026 passieren wird.

Alter Bekannter kehrt zurück

Aber nicht nur im Bereich Infrastruktur stehen Veränderungen an. Auch personell tut sich bei Sturm einiges. Eine Änderung gab es etwa im Trainerteam der ersten Mannschaft. Assistenztrainer Michael Madl musste sich aus privaten Gründen zurückziehen, ihm folgt Martin Lassnig nach, der in den letzten Jahren als Co-Trainer bei Austria Klagenfurt aktiv war.