Oops, they did it again

Wenn wir kurz in den Jänner zurückblicken, Sturm und sein Umfeld waren durch die vielen Veränderungen im Klub gerade in einem Stimmungstief, ist der Ausgang dieser Meisterschaft mehr als bemerkenswert. Jetzt, in der Stunde des Erfolgs, sind viele Kommentatoren nachträglich besonders klug und schreiben von Geduld, die man eben mit neuem Personal haben muss. Der Erfolg, siehe da, der stelle sich dann schon ein.

Das ist freilich eine billige Plattitüde, denn hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen, was beileibe nicht auszuschließen war, wären sicher nicht alle Entscheidungen so goldrichtig gewesen, wie sie jetzt dargestellt werden.

Hohe Kaderqualität

Vielmehr ist es so, dass Michael Parensen und Jürgen Säumel zu Beginn und zwischenzeitig völlig zurecht für den einen oder anderen Umstand ihres Tuns kritisiert wurden. Ihre Leistung besteht darin, dass beide die konstruktiven Teile dieser Kritik angenommen und sich weiterentwickelt haben. Das ist die wahre Leistung und die ist nicht hoch genug einzuschätzen.

Dazu kam ein Kader, der hinsichtlich seiner Qualität auch nach Ausfällen und Transfers noch immer der beste in der Liga war – sportlich und mental. Nicht zufällig kamen Spieler, Tormann und Newcomer der Saison aus den Reihen des SK Sturm. Shoutout an dieser Stelle an Andreas Schicker, der viele dieser Kicker noch in seiner Zeit nach Graz geholt hat.

Das alles zusammen hat schließlich haarscharf für den Triumph gereicht. Für einen Titel im Mai 2025, der sich anders angefühlt hat als der ein Jahr davor. Damals wurde das Unmögliche, das Durchbrechen der Red-Bull-Dominanz, immer mehr zur möglichen Realität und als es tatsächlich vollbracht war, brachen alle Dämme. Heuer war die Meisterschaft immer eine Option, der Spannungsaufbau hin zum letzten Spiel ein anderer.

Sturm hat Turbulenzen weggesteckt

Aber diese Titelverteidigung, die Bestätigung einer Leistung unter teils widrigen Umständen, ist vielleicht sogar noch höher einzuschätzen. Auch wenn der große Zauber der Red-Bull-Entthronung in dieser Saison nicht das vorrangige Thema war, ist das, was geschafft wurde, mehr als außergewöhnlich.