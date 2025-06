Graz: Fußball steht für Zusammenhalt

Gerade hat Graz noch den zweiten Meistertitel des SK Sturm in Serie gefeiert. Das fußballerische Sommertransferkarussell hat sich langsam zu drehen begonnen. Und die Debatte über Kosten und Ausgestaltung zum Umbau des Liebenauer Stadions stand in den Startlöchern.

Und plötzlich ist das alles belanglos. Ein Mann löscht in einer Grazer Schule zehn Menschenleben aus, Fußball und alles andere rücken in den Hintergrund. Gedanken über das Tagesgeschäft haben keinen Platz mehr, alle Veranstaltungen dazu werden abgesagt, das öffentliche Leben steht still.

Messendorf wird Blutspendezentrum

Aber der Fußball - und die Gemeinschaft um ihn herum - haben in diesen schwierigen Tagen ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts. Ein Umfeld wie jenes des SK Sturm erreicht sehr viele Leute und alle gemeinsam haben versucht in den Stunden nach dem Horror in der Grazer Dreierschützengasse einen Beitrag zu leisten und Hilfe anzubieten.