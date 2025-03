Und über all dem schweben auch noch dieses fast blutleere Auftreten der sportlichen Verantwortlichen und schlichtweg kommunikative Fehler. Auch Kapitän Stefan Hierländer hat unlängst bei BlackFM fehlende Energie festgestellt und die Tatsache angesprochen, dass die großen Veränderungen seit dem Herbst und ihre Folgen nicht klar genug artikuliert wurden.

Das Mindset und der Teamspirit

Und in der Tat hieß es lang, der Umbruch käme erst im Sommer, dann kam viel schon im Jänner, es wurde dazu wenig erklärt, außer dass der Meistertitel kein Muss mehr ist und die Entwicklung im Vordergrund stünde. Und jetzt hoppeln der Sportchef, wenn er etwas sagt, und der Trainer nach jedem schlechten Spiel mit einer Floskelparade hinterher und reden irgendwas von gründlicher Analyse.

Die Spieler haben ein direkter ausgeprägtes Sensorium für das, was in jedem Fall vordergründig fehlt. Neben Hierländers Podcast-Interview sei hier an Otar Kiteishvili nach der Pleite beim WAC erinnert, wo er das falsche Mindset kritisierte, und am Sonntag bemängelte Dimitri Lavalee fehlenden Teamspirit bei Sturm.

Es wäre freilich jetzt recht einfach zu sagen, die Kicker sollen sich lieber zusammenreißen, anstatt Reden zu schwingen. Erfahrene Beobachter von Entwicklungen bei Fußballklubs wissen aber, dass solcherart Probleme in einer Mannschaft selten intrinsisch aus ihr herauskommen, sondern dass die Ansprache von außen sehr viel Einfluss hat.

Der Fehler im System

Und wir haben hier eine Sturm-Mannschaft, die es gewohnt war, in der Kabine und an der Linie so richtig angezündet zu werden. Neben dem Qualitätsverlust durch die Abgänge und der viel vorsichtiger gewordenen Spielweise, ist auch diese Ansprache mit dem neuen Trainerteam gänzlich anders geworden. Alles in allem wohl ein wenig viel zu schlucken, für eine Gruppe, die als Doublesieger die Mentalität bewahrt hat und noch stark aus der Sommerpause gekommen ist.