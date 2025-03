Es gibt unterschiedliche Zugänge und Meinungen, was eine Alternative zum Ligaformat sein könnte. Manche sagen, eine Rückkehr zur Zehnerliga wäre sportlich am sinnvollsten, eine 16er-Liga geistert immer wieder herum – nichts davon ist allerdings unter den Vereinen im Moment mehrheitsfähig und in der Praxis realistisch oder umsetzbar.

Zudem stehen demnächst TV-Rechte-Verhandlungen an und die potenziellen Anbieter werden wohl für den publikumswirksamen Modus eher tiefer ins Geldtascherl greifen. Auf Sicht werden wir wohl in Österreichs höchster Spielklasse weiter im Teilungs- und Halbierungsmodus bleiben. Nett für die Fans, schlecht für den Sport.

VIDEO: Rapid in einer Form- oder Ergebniskrise?