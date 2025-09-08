Das Ganze gipfelte in einem kommunikativen Komplett-Bauchfleck. Parensen ließ im August wissen, die Saisonziele würden erst nach Ende der Transferzeit im September kommuniziert werden. Unverständnis ist ein mildes Wort dafür, was diese Aussage ausgelöst hat. Wenn ein Sportchef nicht selbst auf bessere Ideen in Interviews kommt, dann muss ihm eben jemand helfen. Passiert das nicht, wird Parensen im nervösen Grazer Umfeld in nächster Zeit einen sehr schweren Stand haben.

Millionen gehen in Steine statt Beine

Und: Den Kader-Status-Quo einzig und allein als Parensen-Versagen zu bezeichnen, greift zu kurz. Es war schnell offensichtlich, dass die Kosten für Gehälter nicht ins Unermessliche wachsen dürfen. "Altlasten" wie Bryan Teixeira und Szymon Włodarczyk mussten von der Pay-Roll, bevor wieder Kostenfaktoren dazukommen können. Spieler, die übrigens noch Parensens Vorgänger verpflichtet hat.

Und nicht zuletzt hat Sturms Sportdirektor sich wohl auch zu sehr auf das eine oder andere Schnäppchen am Ende des Transferfensters verlassen. Geworden sind es dann schließlich Maurice Malone von der Austria im Angriff und der Costa-Rica-Internationale Jeyland Mitchell für die Defensive. Ob sie diese Spieler sind, die Cheftrainer Jürgen Säumel nach dem Derby als Verstärkungen von seinem Klub gefordert hat? Man wird sehen.

Vorneweg stand jedenfalls die Vereinsführung hinsichtlich eines zu weit aus dem finanziellen Fenster Lehnens bei Spielerverpflichtungen auf der Bremse. Sturm investiert aktuell sehr viel Geld in die Infrastruktur. Ein neues Trainingszentrum für Nachwuchs und Damen wird gebaut, der Grazer Postplatz wird für die zweite Mannschaft adaptiert, damit diese nicht mehr in der Südsteiermark trainieren muss, und auch im Zentrum Messendorf wird um- und ausgebaut.

Sturm sagt nicht, was Sache ist

Dafür nahmen die "Schwoazn" zweitstellig Millionenbeträge in die Hand. Nicht zuletzt wird im Fall eines Umbaus des Stadions in Liebenau – so die Politik sich im Herbst zu einem Beschluss dazu durchringen kann - Sturm einen Beitrag dazu leisten müssen. Das alles sind Investitionen in die Zukunft, die das defensive Vorgehen am Transfermarkt verständlicher erscheinen lassen. Nur: Man muss das den Leuten auch sagen.