Die höchsten Transferausgaben hat wie schon in den vergangenen sieben Jahren Red Bull Salzburg. Die "Bullen" investierten insgesamt 12,85 Millionen Euro für zehn neue Spieler. Zuletzt gaben die Salzburger im Sommer 2017 so wenig Geld aus, damals waren es sogar nur knapp zwei Millionen Euro an Transferausgaben.

Mit 11,28 Millionen Euro für elf Spieler war Rapid nur ganz knapp hinter Salzburg in Sachen Ausgaben. Noch nie zuvor zahlten die "Hütteldorfer" in einem Sommer mehr als zehn Millionen Euro für neue Spieler. Das bisher höchste der Gefühle waren 6,2 Millionen Euro, die Rapid 2016 unter anderem für Spieler wie Arnor Ingvi Traustason, Ivan Mocinic und Maximilian Entrup ausgab.

Die drittmeisten Ausgaben in diesem Sommer hatte Sturm Graz. Der österreichische Meister der vergangenen beiden Jahre gab insgesamt 6,7 Millionen Euro aus. Die teuersten Zugänge bei den Grazern sind Filip Rozga, Axel Kayombo, und Maurice Malone, alle drei kosteten zwei Millionen Euro.

Doch Malone ist nicht nur bei Sturm der teuerste Neuzugang des Sommers, sondern auch bei der Wiener Austria. Nach einer einjährigen Leihe vom FC Basel verpflichteten die "Veilchen" den Deutschen zu Beginn des Transferfensters für 1,2 Millionen Euro.

Einen der kuriosesten Transfers des Sommers tütete der WAC ein. Für Fabian Wohlmuth zahlten die Kärntner nicht nur eine Ablösesumme von 500.000 Euro an die SV Ried, sondern sie schickten auch eine LKW-Ladung voller Holzpellets ins Innviertel.

Bei den restlichen Vereinen verlief der Sommer auf der Zugangsseite eher ruhiger. Mit Blau-Weiß Linz, TSV Hartberg, WSG Tirol, Grazer AK und SCR Altach gibt es sogar fünf Vereine, die gar keine Ablöse für neue Spieler ausgaben.

Klubs mit den höchsten Transfereinnahmen: