Die besondere Tabelle: Warum der Titelkampf sauspannend wird

Noch wissen wir nicht, wer es in die Top 6, also in die Meistergruppe schaffen wird. So weit, so normal nach 18 Runden.

Wir wissen aber auch nicht, ob Red Bull Salzburg dieser Gruppe angehören wird. Und das ist sicherlich eine der größten Überraschungen, die der österreichische Fußball in den vergangenen Jahren aufzubieten hatte. Schließlich wurden ja die Teilung der Tabelle und die Punkteteilung nach 22 Runden genau deswegen eingeführt: Um zumindest wieder so zu tun, dass auch andere Klubs einen Chance auf den Titel haben.

Und siehe da: In der vergangenen Saison packte Sturm Graz die Gelegenheit beim Schopf und löste den Serienmeister ab.

Doch es geht noch spannender: Nach 18 Runden ist Salzburg weiterhin für eigene Verhältnisse komplett von der Rolle und von einem Titel so weit entfernt wie Rapid. Das hätten sich die Hütteldorfer Fans wohl vor einem Jahr nicht erträumen lassen, mit Salzburg auf einer Punktestufe zu stehen. Großer Wermutstropfen für die Grün-Weißen: Die Bullen sind nur auf dem fünften Platz.

Aber sei’s drum: Die Top drei der Liga heißen Sturm, Austria Wien und – festhalten – der Wolfsberger AC. Für die Kärntner ist das übrigens nichts Neues: Im September 2014 war man nach einem Sieg gegen Red Bull Salzburg sogar kurzzeitig Tabellenführer der Liga. Ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Wolfsberg – Nabel des österreichischen Fußballs" wurde zum Verkaufsschlager.

Big Points gehen an Wolfsberg

Dieses T-Shirt könnte bald wieder zum Top-Seller werden. Die Big-Points gehen derzeit nämlich an die Kärntner. Das Viertelfinale im Uniqa ÖFB-Cup gegen SW Bregenz war da noch eher als Aufwärmen zu verstehen. Die Siege gegen Rapid und Sturm haben dann jedoch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man in dieser Saison am Wolfsberger AC nur schwer vorbeikommen wird, wenn man den Titel holen will.

Habe ich diesen letzten Satz gerade tatsächlich zu Papier gebracht und geschrieben?