Nach zehn Runden ohne Niederlage, hat Sturm am Wochenende wieder ein Ligaspiel verloren. Und zwar mit dem gleichen Ergebnis und gegen den gleichen Gegner, wie schon beim letzten Mal. Im Lavanttal gingen die "Schwoazn" gegen den WAC sang- und klanglos mit 0:3 unter.

Das klingt jetzt wenig dramatisch, wenn man sich die gesamte Entwicklung – in Graz das aktuell wichtigste Wort – ansieht, dann ist das alles schon ein wenig gewichtiger. Im laufenden Kalenderjahr gab es einen Sieg gegen Leipzig, ansonsten nur Pleiten und ein Remis in der Meisterschaft gegen die Austria.

Gängige Erklärungen greifen zu kurz

Gegen den WAC war am Samstag vor allem die Art und Weise des Abschenkens erschreckend. Sturm hatte über 90 Minuten keinen Torschuss, kam ohne jede Energie daher und verlor auch in der Höhe völlig verdient. Alle Tugenden, die den Doublesieger in den letzten Jahren auszeichneten, wirkten wie weggeblasen.