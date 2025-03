Die Klubs der ADMIRAL Bundesliga geben Österreichern unter 22 Jahren in Pflichtspielen nur noch 6,3 Prozent der Spielzeit. In der Saison 2022/23 war es noch mehr als doppelt so viel.

Warum ist das so? Eine Spurensuche >>>

90minuten hat den großen Statistik-Check zu den Einsatzzeiten der ÖFB-Talente! Jeder Bundesliga-Klub wird genau unter die Lupe genommen.

Gewertet wurden Österreicher und Doppelstaatsbürger, die zum Start der jeweiligen Saison maximal 21 Jahre alt waren. Ausgewertet wurden die aktuelle Saison sowie die Spielzeiten 2023/24, 2022/23 und 2021/22.

Die Torten-Diagramme zeigen den Spielminuten-Anteil der Österreicher unter 22 Jahren an der Gesamtspielzeit in Pflichtspielen.

Die Streu-Diagramme zeigen die eingesetzten Österreicher unter 22 Jahren und wie viele der Spielminuten sie prozentuell absolviert haben. Für diese Berechnung wurden nur Spiele berücksichtigt, in denen die Spieler einsatzfähig, also nicht gesperrt oder verletzt waren. Beim Klick auf einen Punkt poppen Name, Alter und Spielminuten auf.