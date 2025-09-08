Fan-Check KW36: Tabellenführer allerorts

Die neue Ausgabe des Fan-Checks ist da!
Länderspielpause heißt Zeit für's Unterhaus, speziell Zeit für Unterhaus-Derbies!
Zudem schaffen es auch zwei Frauenspiele in die Liste.
Ob Bundesliga oder 2. Liga, ob Regionalligen oder Frauen-Bundesliga, ob ÖFB-Cup oder Unterhaus - wir haben alle Zuschauer:innen-Zahlen im Blick.
Die jeweiligen Zahlen sind jene, die im offiziellen Datenservice des ÖFB von den Vereinen bekanntgegeben werden.
Aus Recherchegründen werden für die Gesamtliste alle Spiele der obersten fünf Ligen im Spielbetrieb der Männer, die obersten drei Ligen im Spielbetrieb der Frauen, sowie die nationalen Cupbewerbe und Landescups gesichtet.
ADMIRAL FRAUEN-BUNDESLIGA (4. RUNDE)
1
Austria Wien - Vienna
826
2
Südburgenland/Hartberg - Sturm Graz
450
3
Red Bull Salzburg - SKN St. Pölten
300
4
BW Linz/Kleinmünchen - Altach
234
5
Neulengbach - Linzer ASK
200
Durchschnitt
402
REGIONALLIGEN (Top 10 Spiele)
1
Kitzbühel - Wacker Innsbruck
1.053
3W
2
Voitsberg - Oedt
500
3M
3
Wiener Viktoria - Wiener Sport-Club
450
3O
4
Donaufeld - Retz
444
3O
5
Reichenau -Imst
400
3W
6
Parndorf - Mauer
400
3O
7
Pinzgau - Lauterach
370
3W
8
Horn - Gloggnitz
350
3O
9
Kremser SC - Favoritner AC
330
3M
10
Marchfeld - Neusiedl
300
3O
St. Anna/Aien - Velden
300
3M
Durchschnitt RLO
318
Durchschnitt RLM
241
Durchschnitt RLW
331
Durchschnitt Ligen
ÖSTERREICHWEIT (Alle Spiele mit mind. 500 Fans)
1
Ybbs - Wieselburg
1.374
4N
2
Kitzbühel - Wacker Innsbruck
1.053
3W
3
Vorwärts Steyr - St. Martin/Mühlkreis
1.037
4O
4
SC Marchtrenk - Viktoria Marchtrenk
1.000
5OO
5
Frauental - Deutschlandsberg
900
CSt
6
Austria Wien - Vienna
826
1♀
7
Schladming - Bad Waltersdorf
700
4St
8
Kraig Flippers - SK Rapid
650
2♀
Matrei/Osttirol - Dellach/Gail
650
4K
10
Dornbirner SV - Wolfurt
625
4V
11
Egg - Lochau
565
4V
12
Salzburger AK - Henndorf
550
4S
Horitschon - Oberpullendorf
550
4B
Andorf - Gmunden
550
5OW
15
Frauental - Gleinstätten
503
5StM
16
Voitsberg - Oedt
500
3M
Zwettl - St. Peter in der Au
500
4N
Leithaprodersdorf - Klingenbach
500
4B
SK Pama - Neudorf/Parndorf Am.
500
4B
Tillmitsch - Wildon
500
4St
Puch - Hallein
500
4S
Nüziders - Nenzing
500
CV
Großklein - Hengsberg
500
5StM
Münster - Schlitters-Bruck-Strass
500
5T
Was aufgefallen ist:
Es gibt Regionen, die kommen einem beim Betrachten der Spitzenzahlen in den niedrigeren Spielklassen immer wieder und wieder unter: Osttirol, das Waldviertel, das Zillertal, das Innviertel, der Seewinkel - Lokalduelle zwischen Teams aus solchen Regionen schaffen es fast immer über die 500er-Marke. Eine solche Region ist das Mostviertel im südwestlichen Niederösterreich, speziell das Viereck Melk-Purgstall-Wieselburg-Ybbs sorgt immer wieder für stark besuchte Duelle. Nachdem heuer zum ersten Mal seit langer Zeit mit dem ASK Ybbs und dem SC Wieselburg zwei Vereine aus dieser Region die höchste Landesklasse - die niederösterreichische Landesliga - erreicht haben, war damit zu rechnen, dass auch hier wieder eine bemerkenswerte Kulisse zusammenkommt. Am Samstag empfing Tabellenführer Ybbs nun Wieselburg und in die Wüsterstrom Arena (traditioneller Name wäre Donaustadion) fanden sich 1.374 Zuschauer:innen ein, Bestwert diese Woche! Der heimische ASK besiegte die Gäste mit 2:0 und bleibt (ex aequo mit dem SC Ortmann) an der Tabellenspitze.
Die großen Publikumsmagneten des Unterhauses finden sich tatsächlich erst dahinter wieder. Wacker Innsbruck war auswärts beim FC Kitzbühel dran, vor 1.053 Besucher:innen siegten die Innsbrucker klar mit 3:0 und behalten auch ihrerseits den Platz an der Pole Position der Regionalliga West. Vorwärts Steyr empfing in der OÖ-Liga zuhause die Sportunion St. Martin im Mühlkreis, hier fanden sich 1.037 Fans ein. Mit einem 4:1-Sieg blieb der Traditionsverein aus der Werndlstadt ebenfalls Tabellenführer.
Zwei Frauen-Spiele schaffen den Sprung in die Liste diese Woche. In der Frauen-Bundesliga stand das Wiener Derby zwischen Austria Wien und der Vienna an, in der Generali Arena fanden sich dafür 826 Interessiere ein. Mit einem 3:0 setzten sich die "Viola Girls" eindrucksvoll durch, auch sie verbleiben an der Tabellenspitze (auch wenn das direkte Duell mit Serienmeister SKN St. Pölten noch aussteht). In der 2. Frauen-Bundesliga zog die Partie zwischen den SV Kraig Flippers und dem SK Rapid bemerkenswerte 650 Schlachtenbummler*innen an. Die Hütteldorferinnen gewannen 2:1 und ja, auch sie, sind weiter Tabellenführerinnen.
Generell war es im Unterhaus aber eine eher schwach besuchte Runde. Aus der Regionalliga Ost schafft es kein einziges Duell über die 500er-Marke, bestbesuchtes Spiel war der 1:0-Auswärtssieg des Wiener Sport-Club bei der Wiener Viktoria, von welchem 450 Zuschauer:innen gemeldet wurden. In der Mittestaffel schaffte es immerhin noch die Partie ASK Voitsberg gegen ASKÖ Oedt auf genau 500, die Oststeirer verloren 2:1 und damit auch die Tabellenführung an die LASK Amateure.
Ein bundesweit eher unterbeachtetes Derby ist das Derby in Marchtrenk, der zwischen Linz und Wels gelegenen achtgrößten Stadt Oberösterreichs. Der SC Marchtrenk und der SV Viktoria Marchtrenk spielen seit der Saison 2019/20 durchgehend beide in der fünftklassigen Landesliga Ost und das Aufeinandertreffen der blau-gelben SC'ler und der grün-weißen Viktorianer findet immer überregionales Publikum. Auch dieses Wochenende war es wieder soweit, der SC meldete glatte 1.000 Anwesende vom Aufeinandertreffen. Passend zu den sonst in der dieswöchigen Kolumne beleuchteten Spielen setzte sich der SC mit einem 1:0-Sieg an die Tabellenspitze in der Landesliga Ost.
Derbys und Lokalduelle gab es sonst noch in der Südweststeiermark (Frauental gegen Deutschlandsberg im Cup sowie gegen Gleinstätten in der Meisterschaft, zudem Großklein gegen Hengsberg), im Mittelburgenland (Horitschon gegen Oberpullendorf), im Bezirk Eisenstadt-Umgebung (Leithaprodersdorf gegen Klingenbach), im Bezirk Neusiedl am See (SK Pama gegen die SPG Neudorf/Parndorf Juniors), in der Südsteiermark (Tillmitsch gegen Wildon), im Tennengau (Puch gegen Hallein), im Walgau (Nüziders gegen Nenzing) sowie im Tiroler Unterland (Münster gegen Schlitters-Bruck-Strass).
Bestbesuchtes Spiel der Woche war selbstverständlich das WM-Qualifikationsspiel des Männer-Nationalteams gegen Zypern. 16.300 Fans sahen den 1:0-Sieg der heimischen Auswahl in der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg. Der Samstagstermin war vermutlich ein Mitgrund für die dieswöchig eher mauen Zahlen im Unterhaus. Der Kulisse für die Nationalmannschaft hat der Termin sichtlich nicht geschadet.