Fan-Check KW36: Tabellenführer allerorts

Es gibt Regionen, die kommen einem beim Betrachten der Spitzenzahlen in den niedrigeren Spielklassen immer wieder und wieder unter: Osttirol, das Waldviertel, das Zillertal, das Innviertel, der Seewinkel - Lokalduelle zwischen Teams aus solchen Regionen schaffen es fast immer über die 500er-Marke. Eine solche Region ist das Mostviertel im südwestlichen Niederösterreich, speziell das Viereck Melk-Purgstall-Wieselburg-Ybbs sorgt immer wieder für stark besuchte Duelle. Nachdem heuer zum ersten Mal seit langer Zeit mit dem ASK Ybbs und dem SC Wieselburg zwei Vereine aus dieser Region die höchste Landesklasse - die niederösterreichische Landesliga - erreicht haben, war damit zu rechnen, dass auch hier wieder eine bemerkenswerte Kulisse zusammenkommt. Am Samstag empfing Tabellenführer Ybbs nun Wieselburg und in die Wüsterstrom Arena (traditioneller Name wäre Donaustadion) fanden sich 1.374 Zuschauer:innen ein, Bestwert diese Woche! Der heimische ASK besiegte die Gäste mit 2:0 und bleibt (ex aequo mit dem SC Ortmann) an der Tabellenspitze.

Die großen Publikumsmagneten des Unterhauses finden sich tatsächlich erst dahinter wieder. Wacker Innsbruck war auswärts beim FC Kitzbühel dran, vor 1.053 Besucher:innen siegten die Innsbrucker klar mit 3:0 und behalten auch ihrerseits den Platz an der Pole Position der Regionalliga West. Vorwärts Steyr empfing in der OÖ-Liga zuhause die Sportunion St. Martin im Mühlkreis, hier fanden sich 1.037 Fans ein. Mit einem 4:1-Sieg blieb der Traditionsverein aus der Werndlstadt ebenfalls Tabellenführer.

Zwei Frauen-Spiele schaffen den Sprung in die Liste diese Woche. In der Frauen-Bundesliga stand das Wiener Derby zwischen Austria Wien und der Vienna an, in der Generali Arena fanden sich dafür 826 Interessiere ein. Mit einem 3:0 setzten sich die "Viola Girls" eindrucksvoll durch, auch sie verbleiben an der Tabellenspitze (auch wenn das direkte Duell mit Serienmeister SKN St. Pölten noch aussteht). In der 2. Frauen-Bundesliga zog die Partie zwischen den SV Kraig Flippers und dem SK Rapid bemerkenswerte 650 Schlachtenbummler*innen an. Die Hütteldorferinnen gewannen 2:1 und ja, auch sie, sind weiter Tabellenführerinnen.

Generell war es im Unterhaus aber eine eher schwach besuchte Runde. Aus der Regionalliga Ost schafft es kein einziges Duell über die 500er-Marke, bestbesuchtes Spiel war der 1:0-Auswärtssieg des Wiener Sport-Club bei der Wiener Viktoria, von welchem 450 Zuschauer:innen gemeldet wurden. In der Mittestaffel schaffte es immerhin noch die Partie ASK Voitsberg gegen ASKÖ Oedt auf genau 500, die Oststeirer verloren 2:1 und damit auch die Tabellenführung an die LASK Amateure.

Ein bundesweit eher unterbeachtetes Derby ist das Derby in Marchtrenk, der zwischen Linz und Wels gelegenen achtgrößten Stadt Oberösterreichs. Der SC Marchtrenk und der SV Viktoria Marchtrenk spielen seit der Saison 2019/20 durchgehend beide in der fünftklassigen Landesliga Ost und das Aufeinandertreffen der blau-gelben SC'ler und der grün-weißen Viktorianer findet immer überregionales Publikum. Auch dieses Wochenende war es wieder soweit, der SC meldete glatte 1.000 Anwesende vom Aufeinandertreffen. Passend zu den sonst in der dieswöchigen Kolumne beleuchteten Spielen setzte sich der SC mit einem 1:0-Sieg an die Tabellenspitze in der Landesliga Ost.

Derbys und Lokalduelle gab es sonst noch in der Südweststeiermark (Frauental gegen Deutschlandsberg im Cup sowie gegen Gleinstätten in der Meisterschaft, zudem Großklein gegen Hengsberg), im Mittelburgenland (Horitschon gegen Oberpullendorf), im Bezirk Eisenstadt-Umgebung (Leithaprodersdorf gegen Klingenbach), im Bezirk Neusiedl am See (SK Pama gegen die SPG Neudorf/Parndorf Juniors), in der Südsteiermark (Tillmitsch gegen Wildon), im Tennengau (Puch gegen Hallein), im Walgau (Nüziders gegen Nenzing) sowie im Tiroler Unterland (Münster gegen Schlitters-Bruck-Strass).

Bestbesuchtes Spiel der Woche war selbstverständlich das WM-Qualifikationsspiel des Männer-Nationalteams gegen Zypern. 16.300 Fans sahen den 1:0-Sieg der heimischen Auswahl in der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg. Der Samstagstermin war vermutlich ein Mitgrund für die dieswöchig eher mauen Zahlen im Unterhaus. Der Kulisse für die Nationalmannschaft hat der Termin sichtlich nicht geschadet.